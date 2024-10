Justiça autoriza Polícia Civil a usar aeronave que pertenceu a Gusttavo Lima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a análise de um novo pedido, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), autorizou a Polícia Civil do Estado a usar dois helicópteros e dois jatinhos apreendidos na Operação Integration, que investigou uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar, com movimentação avaliada em R$ 3 bilhões.

Uma das aeronaves - Cessna Aircraft 560 XLS - pertenceu ao cantor Gusttavo Lima, um dos 22 indiciados pela polícia. A decisão judicial foi publicada nesta quinta-feira (3).



A magistrada declarou que está atendendo ao pleito da Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público, para que os helicópteros e jatinhos sejam usados no combate nas investigações e outras operações.

"Entendo que neste momento, após o relatório do inquérito policial com o indiciamento dos respectivos atores, o binômio: a) haver interesse público; b) que o bem seja utilizado para o desempenho das atividades funcionais dos órgãos legitimados, restam preenchidos", afirmou na decisão.

"No que diz respeito ao interesse público, considero que está claramente evidenciado na justificativa apresentada pela autoridade policial solicitante. Isso demonstra que o objetivo da medida é garantir o funcionamento eficaz das atividades da Polícia Civil deste Estado, refletindo assim um interesse público na sua implementação", pontuou a decisão judicial.

Três aeronaves (modelos Helicóptero EC 130 T2; Falcon 2000EX; Helicóptero EC 130 T2) pertencem à empresa de apostas Esportes da Sorte, do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, principal alvo da operação e um dos indiciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro.



A quarta aeronave é a Cessna Aircraft 560 XLS, que pertencia à empresa do sertanejo e que atualmente estava sob poder da J.M.J PARTICIPACOES LTDA, do grupo Vai de Bet, dos empresários José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha.

Essa aeronave também já pertenceu à Esportes da Sorte, mas foi devolvida após uma falha, segundo informou a defesa de Gusttavo Lima.

A Polícia Civil aponta que a aeronave teria sido usada no esquema de lavagem de dinheiro.

Na decisão autorizando a deflagração da operação, em 3 de setembro, a mesma juíza havia negado o pedido inicial da Polícia Civil de Pernambuco para usar as aeronaves apreendidas no combate à criminalidade.

Na ocasião, a magistrada alegou que havia "ausência de elementos concretos que comprovem, neste estágio do processo, de que maneira os veículos poderão contribuir efetivamente para as investigações ou operações da Polícia Civil de Pernambuco".

MPPE AGUARDA RESPOSTAS DA POLÍCIA CIVIL

No dia 21 de setembro, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) devolveu o inquérito à Polícia Civil solicitando informações complementares para decidir se denuncia os 22 investigados à Justiça.

A coluna Segurança perguntou à assessoria da Polícia Civil se as respostas já foram entregues, mas não houve resposta - mesmo com o sigilo do processo derrubado pela Justiça.

Na nota à coluna, a assessoria disse apenas que "todas as demandas oriundas dos órgãos parceiros, em decorrência de operações deflagradas, são cumpridas dentro do prazo estabelecido pelos mesmos".



Fontes da Polícia Civil, ouvidas informalmente pela coluna, disseram que os investigadores seguem em contato com o MPPE e que as diligências solicitadas ainda não foram concluídas.



O MPPE também foi procurado, mas declarou, em nota, que "não haverá qualquer manifestação sobre a Operação Integration, neste momento".

Confira os nomes dos indiciados na Operação Integration:

Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Esportes da Sorte;

Darwin Henrique da Silva, pai de Darwin e fundador da Caminho da Sorte;

Eduardo Pedrosa Campos, sócio de uma seguradora;

Flávio Cristiano Bezerra Fabrício, proprietário de imóveis e de carros de luxo;

Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, irmã de Darwin Filho;

Maria Aparecida Tavares de Melo, mãe de Darwin Filho;

Maria Bernadete Pedrosa Campos, mãe de Eduardo;

Maria Carmen Penna Pedrosa, tia de Eduardo;

Maria Eduarda Quinto Filizola, esposa de Darwin Filho;

Rayssa Ferreira Santana Rocha, sócia da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda;

Ruy Conolly Peixoto, diretor da Esportes da Sorte;

Thiago Lima Rocha, sócio da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda;

Edson Antônio Lenzi Filho, sócio da empresa Pay Brokers;

Thiago Heitor Presser, também sócio da Pay Brokers;

José André da Rocha Neto, sócio da Pix365 Soluções Tecnológicas (Vai de Bet);

Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, esposa de André;

Giorgia Duarte Emerenciano, madrasta de Darwin Filho;

Dayse Henrique da Silva, tia de Darwin Filho;

Deolane Bezerra Santos, advogada e influenciadora digital;

Solange Alves Bezerra Santos, mãe de Deolane;

Boris Maciel Padilha, empresário;

Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).