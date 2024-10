Gusttavo Lima: Justiça mantém bloqueio de bens e valores do cantor e outros indiciados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cantor Gusttavo Lima, indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, vai permanecer com parte dos bens e valores em dinheiro bloqueados. A decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, foi publicada na tarde desta quarta-feira (9). A coluna Segurança teve acesso em primeira mão à íntegra.

Gusttavo Lima é um dos 22 indiciados na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que investigou uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar, com movimentação avaliada em R$ 3 bilhões nos últimos anos. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra também foi indiciada.

O cantor chegou a ter a prisão preventiva determinada, mas revogada no dia seguinte por decisão em segunda instância. Ele teve R$ 2 milhões em dinheiro bloqueados de contas. A empresa GSA Empreendimentos e Participações, que pertence ao artista, também teve R$ 1,35 milhão bloqueado.

Na mesma decisão, no mês passado, a magistrada ordenou o sequestro cautelar de imóveis que estão em nome do cantor.

"Decido manter as medidas cautelares e indeferir o pedido de revogação, preservando os decretos constritivos patrimoniais em relação a Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima), igualmente aos demais indiciados", publicou a juíza, nesta quarta-feira.

"Os fundamentos que embasaram a decisão original continuam inalterados e, portanto, vigentes, justificando a necessidade da manutenção das restrições patrimoniais. A gravidade das circunstâncias que levaram à adoção dessas medidas ainda se faz presente, assegurando a proteção dos interesses da Justiça", completou.



Na semana passada, a magistrada também autorizou a Polícia Civil de Pernambuco a usar dois helicópteros e dois jatinhos apreendidos na Operação Integration. Uma das aeronaves - Cessna Aircraft 560 XLS - pertenceu a Gusttavo Lima.

A juíza declarou que a decisão teve parecer favorável do Ministério Público, para que as aeronaves fossem usadas no combate nas investigações e outras operações.

JUÍZA PROÍBE VIAGEM DE CASAL INDICIADO

Na nova decisão, a juíza Andréa Calado da Cruz também proibiu que o casal de empresários José Amdré da Rocha Neto e Asilla Sabrina Truta Henrique Rocha, donos da casa de apostas Vai de Bet, façam uma viagem.

A magistrada destacou que o pedido em questão "carece de uma justificativa razoável que legitime a viagem, pois os requerentes não apresentaram uma fundamentação concreta ou relevante para tal solicitação".

"A mera intenção de viajar não é suficiente para a concessão do pleito. É imprescindível destacar que a comunicação e as reuniões com os advogados podem ser realizadas de forma virtual, tornando a viagem desnecessária, especialmente à luz da atual situação dos requerentes", apontou.



A juíza não disse, na decisão, qual o destino pretendido pelos empresários indiciados.

SAIBA QUEM SÃO OS 22 INVESTIGADOS NA OPERAÇÃO INTEGRATION:

Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Esportes da Sorte;

Darwin Henrique da Silva, pai de Darwin e fundador da Caminho da Sorte;

Eduardo Pedrosa Campos, sócio de uma seguradora;

Flávio Cristiano Bezerra Fabrício, proprietário de imóveis e de carros de luxo;

Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, irmã de Darwin Filho;

Maria Aparecida Tavares de Melo, mãe de Darwin Filho;

Maria Bernadete Pedrosa Campos, mãe de Eduardo;

Maria Carmen Penna Pedrosa, tia de Eduardo;

Maria Eduarda Quinto Filizola, esposa de Darwin Filho;

Rayssa Ferreira Santana Rocha, sócia da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda;

Ruy Conolly Peixoto, diretor da Esportes da Sorte;

Thiago Lima Rocha, sócio da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda;

Edson Antônio Lenzi Filho, sócio da empresa Pay Brokers;

Thiago Heitor Presser, também sócio da Pay Brokers;

José André da Rocha Neto, sócio da Pix365 Soluções Tecnológicas (Vai de Bet);

Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, esposa de André;

Giorgia Duarte Emerenciano, madrasta de Darwin Filho;

Dayse Henrique da Silva, tia de Darwin Filho;

Deolane Bezerra Santos, advogada e influenciadora digital;

Solange Alves Bezerra Santos, mãe de Deolane;

Boris Maciel Padilha, empresário;

Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).