Feminicídios caem 72,7% em Pernambuco no mês de setembro

O Estado de Pernambuco apresentou queda nos casos de feminicídio durante o último mês de setembro. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) nesta terça-feira (15), houve uma redução de 72,7% em comparação com o mesmo período de 2023.

No início de outubro, a governadora Raquel Lyra já havia destacado a diminuição de 19,3% nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs) no Estado, com uma queda de 321 casos em setembro de 2023 para 259 no mesmo mês de 2024.

No último mês, Pernambuco registrou três feminicídios, enquanto em setembro de 2023, foram 11.

Redução nos crimes patrimoniais

Imagem: viaturas da Polícia Militar de Pernambuco. - Miva Filho/Secom

Além da queda nos feminicídios, os crimes patrimoniais em Pernambuco também registraram diminuição em setembro.

Segundo a SDS, as forças de segurança prenderam 2.614 pessoas em flagrante, incluindo suspeitos de homicídios, roubos, violência doméstica e tráfico de entorpecentes. No mesmo período, foram apreendidas 451 armas.

Houve também a diminuição dos crimes de roubos de cargas, coletivos, veículos e celulares. Em setembro de 2024, houve uma queda de 26,5% nos roubos de cargas, 21,8% nos roubos a coletivos e 7,1% nos roubos de veículos em relação ao mesmo mês de 2023. O número de celulares subtraídos também diminuiu 4,7%.

A secretaria atribui os números à Força-Tarefa (FT) Crimes Patrimoniais, criada em dezembro do ano passado.

Combate ao crime

De acordo com a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE), setembro de 2024 foi o mês com o menor número de Crimes Violentos Patrimoniais (CVPs) dos últimos dez anos.

Foram registrados 3.463 casos, contrastando com o pico de 9.941 roubos ocorrido em setembro de 2016.

Os roubos de veículos caíram de 1.033 casos em setembro de 2023 para 959 no mesmo mês de 2024, com 673 veículos recuperados, o equivalente a 44,6%.

O número de celulares furtados e roubados também diminuiu de 4.444 (setembro de 2023) para 4.235 (setembro de 2024), sendo que, nos primeiros nove meses de 2024, as forças de segurança recuperaram 8.807 aparelhos.