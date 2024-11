Homem assassina ex-namorada e se mata em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18), no bairro de Sucupira. Segundo testemunhas, autor não aceitava o fim do relacionamento

Um novo caso de feminicídio foi registrado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a polícia, o desenvolvedor de mercado Bruno Manoel da Silva, de 35 anos, assassinou com um tiro a ex-namorada, Fernanda Luiza Fernandes, e depois se matou.

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18) no bairro de Sucupira. A polícia apurou que a vítima estava chegando em casa quando viu o carro do ex-namorado estacionado. Ela entrou no veículo e o casal seguiu até um terreno que fica próximo à Rua Moçambique.

Lá, Fernanda foi atingida com um tiro na cabeça. O corpo do rapaz foi encontrado ao lado do dela. Chamou a atenção da polícia o fato de a vítima ter sido encontrada com a blusa levantada.

A Polícia Militar, responsável por fazer o isolamento da cena do crime, apreendeu um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas deflagradas. Ainda não se sabe a origem da arma de fogo.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife.

Parentes contaram à polícia que o namoro do casal durou cerca de 11 anos. Eles estavam separados há um mês, por decisão de Fernanda. Mas Bruno não aceitava o fim do relacionamento e, na semana passada, teria feito ameaças à vítima. O casal tinha uma filha de 5 anos.

O feminicídio continuará sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.



OUTRO FEMINICÍDIO EM POMBOS

A Polícia Civil também registrou um feminicídio, na madrugada desta segunda-feira (18), no município de Pombos, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Maria Cecilya Ferreira de Assis, de 21 anos.

Segundo as investigações, a vítima foi assassinada com ao menos sete tiros. O companheiro dela, cujo nome está sendo preservado, é apontado por testemunhas como o autor do crime. A motivação ainda é desconhecida. A vítima deixou uma filha de 2 anos.

FEMINICÍDIOS CRESCERAM EM OUTUBRO

O balanço de outubro da Secretaria de Defesa Social (SDS) trouxe um alerta para o aumento da violência contra a mulher. Os casos de feminicídio voltaram a crescer, após dois meses de redução.

No mês passado, sete mulheres perderam a vida. Um registro a mais, em comparação com o mesmo período de 2023.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, 60 mulheres já foram vítimas desse tipo de crime.

Somente em Pernambuco, 44.796 queixas de violência doméstica/familiar foram registradas por mulheres entre janeiro e outubro deste ano. A média foi de quase 150 registros de boletins de ocorrência por dia.

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190.

Para orientações sobre a rede de proteção, também podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.