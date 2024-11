Polícia prende homem suspeito de assassinar balconista que brincava com arma de gel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crime aconteceu na última segunda, no bairro de Caixa d’água, em Olinda. Suspeito foi preso enquanto trabalhava como zelador, em escola no Recife

Com informações da repórter Priscila Cavalcanti, da TV Jornal

A polícia prendeu, nesta terça-feira (26), um zelador suspeito de matar um jovem que brincava com uma arma de gel no bairro de Caixa d’água, em Olinda, no Grande Recife. O crime ocorreu no dia anterior.

A vítima foi o balconista José Adilson Bezerra Sabino, que estava comemorando o aniversário de 26 anos com os amigos e familiares.

De acordo com testemunhas, o rapaz e amigos brincavam na Avenida General Sampaio, no Córrego do Abacaxi, com armas de pressão. Uma das balas de gel teria atingido a companheira do zelador, que ficou revoltado e atirou na cabeça de José Adilson.

O balconista era casado. A esposa está grávida de uma menina.

PRISÃO

O suspeito, cujo nome não foi revelado oficialmente, vai responder pelos crimes de homicídio e posse ilegal de arma.

"Ele vai responder por crime qualificado por motivo fútil. Eles não se conheciam e não houve discussão. Além disso, o suspeito também foi enquadrado por posse ilegal de arma de fogo", declarou o delegado Francisco Océlio, em entrevista à TV Jornal.

A polícia ainda investiga a origem da arma utilizada no crime.

Na delegacia, o suspeito de 40 anos ficou em silêncio. Ele vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (27).