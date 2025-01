Soltura de líder de facção deu início a 'guerra' no Ibura, Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Polícia identificou casas com símbolo do Comando Vermelho na Vila dos Milagres, onde houve troca de tiros entre bandidos e polícia na segunda-feira

O aumento da violência na comunidade da Vila dos Milagres, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, tem relação com a disputa pelo domínio do território entre dois grupos criminosos especializados no tráfico de drogas.

Na última segunda-feira (6), moradores denunciaram uma intensa troca de tiros entre bandidos e policiais militares. Até hoje, não há informações oficiais se pessoas foram mortas, feridas ou presas durante a ocorrência.

A coluna Segurança apurou com fontes da Polícia Civil de Pernambuco que o líder de um dos grupos criminosos deixou a prisão recentemente e, por isso, tenta retomar o comando do tráfico na Vila dos Milagres.

Outro detalhe descoberto pela polícia é que várias casas expõem o símbolo do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro - uma das maiores do País.

"A área é problemática há muitos anos. E agora com a soltura desse preso a 'guerra' se intensificou. Por isso, houve reforço policial", contou uma fonte ouvida pela coluna.

TROCA DE TIROS E PÂNICO NO IBURA



Oficialmente, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que foi acionada por meio do número 190 para uma "ocorrência" de tiros na noite da segunda-feira.

Vídeos circularam nas redes sociais mostrando correria, barulho de tiros e várias viaturas policiais. Um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) também foi usado.

"Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), da CIPMotos, do Batalhão de Trânsito (BPTran), e do 19° BPM seguem patrulhando a localidade, por tempo indeterminado", informou a PM, em nota.

"Durante a ação, um carro foi encontrado, após ter sido abandonado. A placa do veículo era clonada e, no interior, foi localizado um carregador de pistola 9mm com 10 munições. A placa original do automóvel constava como roubada", pontuou a nota.

RECIFE FECHOU 2024 COM ALTA NAS MORTES

Recife fechou o ano de 2024 com aumento de 4,8% nas mortes violentas intencionais. Ao todo, 626 pessoas foram assassinadas. Em 2023, foram 597 vidas perdidas.

A guerra entre grupos criminosos especializados no tráfico de drogas e armas permanece forte e fazendo vítimas.