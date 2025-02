Polícia procura suspeito de matar a tiros DJ em restaurante em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Motivação do crime, ocorrido na madrugada do domingo (16), ainda é um mistério. Corpo da vítima foi sepultado apenas com a presença de familiares

A Polícia Civil está a procura do homem suspeito de matar o artista Geraldo Campelo da Paz Portela Neto, conhecido por DJ Tinho Pimentel. O crime ocorreu em um restaurante no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na madrugada do domingo (16). O corpo da vítima foi enterrado, de forma reservada, apenas com a presença de familiares.

De acordo com testemunhas, o DJ estava bebendo com amigos e se envolveu em uma discussão no restaurante Ilha dos Navegantes, localizado na Rua dos Navegantes. O autor do crime chegou a ameaçar Geraldo e saiu do local.

Cerca de 20 minutos depois, ele retornou armado e realizou os disparos contra a vítima, que morreu no local. O motivo ainda é um mistério, mas há várias versões - inclusive a de que a briga ocorreu por causa de ciúmes de uma mulher que também estaria no restaurante.

DJ foi morto a tiros no restaurante Ilha dos Navegantes, em Boa Viagem - Suelen Brainer/TV Jornal

PAI DE SUSPEITO PRESTA ESCLARECIMENTOS

Nesta segunda-feira (17), familiares não quiseram falar sobre o caso. Uma advogada que representa os parentes esteve no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, para acompanhar o andamento da investigação.

A equipe da TV Jornal flagrou o momento em que o pai do suspeito do crime chegou ao DHPP, acompanhado de policiais civis, para prestar esclarecimentos. Ele teria dito que uma dívida por conta do aluguel de uma lancha teria sido o motivo do homicídio.

Em nota, a Polícia Civil declarou que "as diligências seguem até o total esclarecimento do caso".