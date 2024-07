Mat pilates: 3 treinos completos para fazer em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Modalidade utiliza o peso do próprio corpo para os exercícios, exigindo força, flexibilidade e controle muscular. Confira como treinar em casa

O Mat Pilates, também conhecido como Pilates Solo, é uma modalidade que utiliza o peso do próprio corpo para os exercícios, exigindo força, flexibilidade e controle muscular.

A prática ajuda a fortalecer o core, melhorar a flexibilidade e a postura, além de alcançar o bem-estar físico e mental.

A modalidade trabalha todos os grupos musculares do corpo, com ênfase no core e trazem uma série de benefícios para o corpo e saúde de maneira geral.

Treino Completo de Mat Pilates em Casa

É possível fazer um treino completo de Mat Pilates em casa utilizando apenas alguns acessórios básicos e o peso do próprio corpo.

Para te ajudar a montar uma rotina de exercícios que trará diversos benefícios para o seu corpo, separamos alguns vídeos com treinos completos para você testar. Confira:

40 Exercícios de MAT Pilates com Acessórios

Aula completa de mat pilates

Aula de Mat Pilates com overball

Para garantir bons resultados e evitar lesões, pratique o Mat Pilates 1 a 2 vezes por semana, sempre com atenção à postura correta durante os exercícios.

Concentre-se na respiração, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, para otimizar o fluxo de oxigênio e potencializar os benefícios do treino.

