Como ter resultados na academia sendo vegano? Nutricionista explica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Adotar um estilo de vida vegano tem se tornado uma escolha cada vez mais comum, seja por questões éticas, ambientais ou de saúde.

No entanto, uma dúvida frequente entre aqueles que praticam atividades físicas intensas é: como obter resultados eficazes na academia seguindo uma dieta vegana?

A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), lançou, recentemente, o Guia de Nutrição Esportiva Vegana. Que conta com diversas orientações sobre o assunto.

A importância da proteína na dieta vegana

Em entrevista ao Portal SportLife, o nutricionista Felipe Testoni, autor do Guia, explica que "Um dos mitos mais difundidos é o da insuficiência de proteínas na dieta vegana para a construção muscular. No entanto, o guia esclarece que as proteínas vegetais podem substituir integralmente as proteínas de origem animal. Mas desde que consumidas em variedade e quantidade adequadas."

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

A proteína possui diversos papéis importantes no corpo humano, inclusive na hora de ganhar massa muscular.

No entanto, a ausência de produtos de origem animal na dieta vegana exige uma atenção especial na escolha das fontes proteicas.



Leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico, além de quinoa, tofu, tempeh e seitan, são excelentes alternativas.Essas fontes também oferecem outros nutrientes importantes, como fibras e minerais.

Estratégias nutricionais para maximizar os resultados

1. Suplementação

Embora seja possível obter todos os nutrientes necessários através de uma dieta bem planejada, a suplementação pode ser uma ferramenta valiosa para veganos que buscam otimizar seus resultados na academia.

Suplementos de proteína vegetal, como os feitos de ervilha, arroz ou cânhamo, são boas opções para garantir a ingestão proteica adequada.

Além disso, a suplementação de vitamina B12, vitamina D e ômega-3 de origem vegetal pode ser necessária para evitar deficiências nutricionais comuns em dietas veganas.

2. Planejamento de refeições

O planejamento cuidadoso das refeições é crucial para manter a energia e a nutrição adequadas ao longo do dia.

Nutricionistas recomendam dividir a ingestão de proteína em várias refeições e lanches, garantindo uma absorção constante e eficiente.

Incluir carboidratos complexos, gorduras saudáveis e uma variedade de frutas e vegetais assegura um aporte equilibrado de nutrientes.

Benefícios da dieta vegana para atletas

Redução da inflamação

Dietas veganas, ricas em antioxidantes provenientes de frutas e vegetais, podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo.

Isso é particularmente benéfico para atletas, pois a menor inflamação pode levar a uma recuperação mais rápida e a um desempenho melhorado.

Melhor digestão e energia

A alta ingestão de fibras em dietas veganas promove uma digestão saudável, o que pode resultar em níveis de energia mais estáveis.

VEJA TAMBÉM:

A energia sustentada é essencial para atletas que necessitam de resistência e força durante seus treinos.

O nutricionista Felipe destaca que "Estudos demonstram que uma dieta vegana bem planejada, rica em fibras e compostos bioativos pode promover uma microbiota intestinal saudável, o que traz uma série de benefícios para os atletas desde uma digestão mais eficiente até uma melhor absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunológico."