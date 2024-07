Treino de peito e tríceps completo: veja os exercícios recomendados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre os músculos superiores do corpo, o peitoral e o tríceps são os mais interligados. Os dois grupos musculares dividem funções e são interligados por certos nervos. Por isso, treiná-los de juntos pode potencializar a ativação de ambos.

O fortalecimento dessas musculaturas ajudam na correção postural, no aumento da capacidade corporal e ajudam na respiração. Fora isso, o desenvolvimento do peito e do tríceps ajuda na estética do corpo.

Dito isso, separamos um treino de peito e tríceps completo. Confira abaixo!

Supino reto



Execução:

Deite de costas no solo ou em um banco. Segure o peso com as mãos. Comece com os braços estendidos sobre o peito.

Abaixe os pesos aos poucos nos lados até que seus cotovelos formem um ângulo de 90 graus ou toquem o chão/banco.

Em seguida, empurre para voltar à posição inicial.



Fazer de 3 a 4 séries, com 8 a 12 repetições.



mulher fazendo supino com halter - senivpetro

Supino inclinado



Execução:



Se tiver um banco, ajuste-o para uma inclinação de aproximadamente 45 graus.

Realize o supino do jeito que fez no exercício anterior, focando na parte superior do peito.



Fazer entre 3 e 4, com 8 a 12 repetições.



> Divisão de treino masculino 5 vezes na semana: veja os exercícios indicados

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Flexões



Execução:



Fique de barriga para baixo, deixe as mãos afastadas da largura dos ombros e empurre o chão até estender os braços, mantendo o corpo reto.

Deixe o peito quase encostar no chão e suba novamente.



Fazer entre 3 e 4, com 8 a 12 repetições.



Flexão com halteres; marinheiro; treino de braço - Boxed Water Is Better/Unsplash

Tríceps na polia alta



Execução:



Prenda uma barra reta a uma polia alta e segure-a com as palmas das mãos voltadas para baixo e separadas em uma largura equivalente à largura dos ombros.



Mantendo o corpo na posição reta, com uma leve inclinação do tronco para a frente, aproxime os antebraços do corpo e deixe-os paralelos ao chão.

Neste instante, os cotovelos serão dobrados e os antebraços serão direcionados para a polia.

Fazer entre 3 e 4, com 8 a 12 repetições.



Tríceps francês

Execução:

Sente-se em um banco e segure o halter acima da cabeça, segurando as duas mãos e os braços estendidos. Durante todo o exercício, o punho deve permanecer firme e neutro.



Flexione os braços até o halter ficar atrás da cabeça, próximo à nuca. Alongue os cotovelos ao máximo, até o limite de contração do tríceps.



Durante todo o movimento, mantenha os cotovelos o mais perto possível da linha dos ombros.

Fazer entre 3 e 4, com 8 a 12 repetições.

Treino de braço; tríceps francês - Samantha Gades/Unsplash

Com informações de Hipertrofia