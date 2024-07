Receita de pão de banana fit: dê utilidade às bananas maduras!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você já se pegou olhando para aquelas bananas maduras na fruteira sem saber o que fazer com elas? Temos a solução perfeita: pão de banana fit!

Esta receita não só ajuda a evitar o desperdício de alimentos, mas também é uma opção deliciosa e nutritiva para o seu café da manhã ou lanche da tarde.

Além disso, ele é fácil de fazer e oferece diversos benefícios para a saúde.

A banana é uma fruta rica em potássio, vitaminas B6 e C, fibras e antioxidantes, que ajudam a melhorar a digestão, manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e fornecer energia de forma sustentável.

Nesta receita, combinamos a banana com outros ingredientes nutritivos como aveia e Whey Protein, criando um alimento funcional que contribui para a recuperação muscular e a saciedade.

Vamos colocar a mão na massa?!

Receita de pão de banana fit

INGREDIENTES

4 bananas prata ou nanica bem maduras (800 gramas totais)

2 ovos grandes



1 colher de sopa de manteiga derretida



1 xícara de chá de farelo ou farinha de aveia (120 gramas)



1 colher de chá de essência de baunilha



1 scoop de Whey de sua preferência (com sabor mais neutro) (10 gramas)



1 colher de sopa de fermento químico em pó (fermento para bolo)



80 gramas de chocolate 70% triturado (ou a gosto)

MODO DE PREPARO:

Passo 1:

Pré-aqueça o forno a 180ºC e reúna todos os ingredientes.

Passo 2:

Quebre os ovos separadamente, verifique se estão bons e adicione-os em uma tigela grande. Retire a película da gema e bata por cerca de 1 minuto até ficar homogêneo.

Passo 3:

Descasque as bananas e amasse-as com um garfo até formar uma pasta. Adicione a tigela com os ovos, junto com a manteiga derretida e a essência de baunilha. Misture bem com um fouet.

Passo 4:

Acrescente a farinha ou farelo de aveia e o Whey à mistura. Mexa até que a massa fique homogênea.

Passo 5:

Por último, adicione o fermento e o chocolate picado. Misture delicadamente para incorporar.

Passo 6:

Unte uma forma de bolo inglês com manteiga e despeje a massa. Coloque gotas de chocolate por cima e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos, ou até que o pão esteja completamente assado.

Passo 7:

Encher o bucho! Sirva o pão de banana fit e aproveite essa delícia. Bom apetite!

DICAS:

Para incrementar a sua receita, você pode adicionar passas, nozes ou castanha-do-pará.

Usar bananas bem maduras também é essencial para garantir a doçura natural do pão sem a necessidade de adicionar açúcar.

Para facilitar o processo, você pode utilizar um liquidificador ou batedeira para preparar a massa.

Compartilhe essa receita com seus amigos e familiares!