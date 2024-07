Panquecas de aveia com banana: aprenda café da manhã saudável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Simples de preparar, receita fácil e deliciosa é perfeita para começar o dia com mais energia e disposição mesmo sem sair da dieta

Panquecas de banana com aveia são a escolha perfeita para um café da manhã nutritivo e saboroso.

Simples de preparar, as panquecas são ideais para começar o dia com mais energia e disposição sem sair da dieta.

Feitas com ingredientes simples, as panquecas de banana com aveia são uma alternativa mais leve e rica em fibras e proteínas.

Confira a seguir como fazer a receita prática e rápida:

Receita de banana com aveia

Ingredientes:

3 bananas pratas grande(s) e madura(s). Também pode usar banana nanica.

3 ovos, batidos.

1/2 xícara(s) (chá) de farelo de aveia (ou farinha de aveia)

1/2 colher(es) (chá) de bicarbonato de sódio

óleo de coco a gosto para untar a frigideira

canela em pó a gosto (opcional)

Como fazer:

Em um prato fundo ou tigela, quebre os ovos, adicione o bicarbonato de sódio e bata bem. Em outra tigela, amasse a banana com um garfo. Misture a banana amassada com os ovos batidos até obter uma mistura uniforme. Acrescente a aveia e a canela em pó e mexa bem. Aqueça uma frigideira antiaderente pequena em fogo baixo/médio e unte com óleo de coco ou de sua preferência. Despeje uma porção da massa sem espalhar, formando uma panqueca. Reduza o fogo para o mínimo e tampe. Quando a panqueca estiver dourada por baixo, vire-a e retorne à frigideira. Cozinhe por mais 2 minutos ou até que fique dourada do outro lado. Retire da frigideira e repita o processo com o restante da massa.

*Fonte: Terra



