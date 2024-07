Treino de ombro: 3 atividades físicas para desenvolver a musculatura!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os ombros são essenciais para a realização de uma variedade de movimentos e exercícios físicos.

Desenvolver a musculatura dessa região não só melhora a estética corporal, mas também aumenta a força e a funcionalidade, prevenindo lesões.

A seguir, estão três atividades físicas eficazes para desenvolver a musculatura dos ombros.

>> 5 melhores exercícios físicos de mobilidade para o treino de perna

Descubra 3 atividades físicas para incorporar no seu treino de ombro

1- Desenvolvimento Militar com Halteres

O desenvolvimento militar com halteres é um exercício fundamental para fortalecer os ombros, especialmente o deltoide anterior e medial.

Utilizar halteres permite uma maior amplitude de movimento e equilíbrio entre os dois lados do corpo.

Execução:

Sente-se em um banco com apoio para as costas, segurando um halter em cada mão na altura dos ombros, com as palmas voltadas para frente.

Mantenha os pés firmemente plantados no chão e o tronco reto.

Empurre os halteres para cima até que os braços estejam completamente estendidos, sem bloquear os cotovelos.

Abaixe os halteres de volta à posição inicial de forma controlada.

Dicas:

Evite arquear as costas ao levantar os pesos.



Mantenha os abdominais contraídos para estabilizar o tronco.



Realize 3 séries de 10-12 repetições.

2- Elevação Lateral com Halteres

A elevação lateral é excelente para trabalhar o deltoide medial, que dá a largura ao ombro. É um exercício isolado que ajuda a definir e fortalecer essa área específica.

Execução:

Fique de pé com os pés afastados na largura dos ombros, segurando um halter em cada mão ao lado do corpo, com as palmas voltadas para dentro.

Com os cotovelos levemente flexionados, levante os halteres para o lado até que os braços estejam paralelos ao chão.

Mantenha os cotovelos na mesma altura dos punhos e evite movimentos bruscos.

Abaixe os halteres de volta à posição inicial de forma controlada.

Dicas:

Evite levantar os halteres acima da linha dos ombros para não sobrecarregar as articulações.

Mantenha uma postura ereta e não balance o corpo.

Realize 3 séries de 12-15 repetições.

3- Face Pull com Corda

O face pull é um exercício que fortalece os deltoides posteriores e os músculos da parte superior das costas. É ótimo para melhorar a postura e o equilíbrio muscular dos ombros.

Execução:

Prenda uma corda em uma polia alta e segure cada extremidade da corda com as mãos, as palmas voltadas para dentro.

Puxe a corda em direção ao rosto, abrindo os cotovelos e mantendo-os elevados.

Concentre-se em apertar as escápulas juntas ao final do movimento.

Retorne à posição inicial de forma controlada.

Dicas:

Mantenha o tronco estável e evite balançar o corpo.

Concentre-se em usar os músculos dos ombros e das costas para puxar a corda.

Realize 3 séries de 10-12 repetições.

VEJA TAMBÉM ESTE VÍDEO: como usar as escadas do seu prédio para fazer exercícios





*Com informações de Blog TotalPress.