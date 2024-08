Pão de queijo fit de tapioca: aprenda a receita e preparo na air fryer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Experimente essa receita fácil e deliciosa e aproveite todos os benefícios de uma alimentação mais saudável sem abrir mão do sabor

O pão de queijo é um lanche tradicionalmente brasileiro, amado por todos.

No entanto, a versão tradicional pode não ser a melhor opção para quem busca uma alimentação mais saudável.

Pensando nisso, a receita de pão de queijo fit de tapioca surge como uma alternativa deliciosa e nutritiva.

Além disso, com a praticidade da air fryer, o preparo fica ainda mais fácil e rápido. Vamos aprender como fazer?

>> Cappuccino caseiro fit: veja como é fácil fazer a bebida deliciosa!

Faça a receita do pão de queijo fit de tapioca na air fryer rápido e fácil

De acordo com as informações do portal Receiteria,

Ingredientes

1 xícara de tapioca granulada



1 xícara de leite desnatado



1/2 xícara de queijo cottage ou ricota



1/2 xícara de queijo parmesão ralado



1 ovo



1 colher de sopa de azeite de oliva



Sal a gosto



Orégano ou ervas finas a gosto (opcional)

Modo de Preparo

Em uma tigela, coloque a tapioca granulada e cubra com o leite desnatado.

Deixe descansar por cerca de 15 minutos, ou até que a tapioca absorva todo o leite e fique hidratada.

Após a tapioca estar hidratada, adicione o queijo cottage (ou ricota), o queijo parmesão ralado, o ovo, o azeite de oliva e o sal.

Se desejar, adicione orégano ou ervas finas para dar um sabor extra à massa. Misture bem todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.

Com as mãos levemente untadas com azeite, faça pequenas bolinhas com a massa e coloque-as em um prato ou bandeja.

Pré-aqueça a air fryer a 180°C por cerca de 5 minutos.

Coloque as bolinhas de pão de queijo na cesta da air fryer, deixando um espaço entre elas para que possam crescer sem grudar.

Asse por aproximadamente 15 minutos, ou até que os pãezinhos estejam dourados e firmes.

Retire os pãezinhos da air fryer e deixe esfriar um pouco antes de servir.

Dicas Adicionais

Variedade de Queijos:

Você pode experimentar outras combinações de queijos magros para diversificar o sabor.

Congelamento:

Se quiser, pode congelar as bolinhas de massa antes de assar. Na hora de consumir, basta colocá-las diretamente na air fryer pré-aquecida.

Acompanhamentos:

Sirva com um café fresquinho ou chá para um lanche da tarde delicioso e saudável.

Veja Todos os Benefícios da Receita Fit

Saudável e Nutritivo: Utilizando ingredientes como tapioca e queijos magros, essa receita é uma opção mais leve e com menos gordura que a versão tradicional.



Praticidade: Preparar na air fryer reduz o tempo de cozimento e evita o uso de óleo, tornando o processo mais rápido e saudável.



Versatilidade: O pão de queijo fit de tapioca pode ser consumido no café da manhã, lanche da tarde ou até como acompanhamento em outras refeições.

VEJA TAMBÉM: bolo de cenoura de caneca - receita rápida e fácil