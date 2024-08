6 benefícios do chá de cavalinha e como tomar

A cavalinha é uma planta medicinal com folhas finas e aspecto que lembra uma cauda de cavalo. O seu chá proporciona benefícios para a saúde.

A bebida concentra antioxidantes, ajuda na digestão, controle de pressão alta, entre outros benefícios. Confira mais a seguir:

O chá de cavalinha ajuda a aumentar a produção de urina e promovendo a eliminação de toxinas do corpo. Ótimo para pessoas com retenção de líquidos ou problemas urinários.

As propriedades diuréticas e a presença de compostos no chá que ajudam a regular o trânsito intestinal podem aliviar indigestão e constipação.

A cavalinha pode ajudar a reduzir os níveis elevados de colesterol LDL (ruim) no sangue. Esse efeito é possível devido às propriedades antioxidantes e ao potencial de melhora da circulação sanguínea proporcionado pelos compostos presentes na planta.

4. Fortalece o sistema imunológico

A vitamina C presente na planta ajuda a fortalecer as defesas do corpo contra doenças e infecções.

5. Controle da pressão alta

O chá pode ajudar a baixar a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve a moderada porque a planta é um diurético natural. Mas use com cuidado porque o consumo prolongado pode levar ao descontrole da pressão arterial.

6. Melhora a saúde do fígado

A ação desintoxicante do chá de cavalinha ajuda a promover a saúde do fígado ao auxiliar na eliminação de toxinas e a manutenção das funções.

Como tomar chá de cavalinha?

A dosagem recomendada do chá de cavalinha é de 2 a 3 xícaras de chá por dia. O uso prolongado do chá de cavalinha pode causar deficiência de tiamina (vitamina B1). É recomendado fazer pausas após 2 a 3 semanas de uso contínuo.