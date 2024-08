Mat pilates: descubra os 4 exercícios para emagrecer rápido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Mat Pilates é uma modalidade do Pilates que se pratica no solo, utilizando apenas o peso do corpo e, ocasionalmente, alguns acessórios como bolas e faixas elásticas.

Essa prática é excelente para quem busca fortalecer a musculatura, melhorar a postura e, principalmente, emagrecer.

A seguir, descubra quatro exercícios de Mat Pilates que ajudam a queimar calorias e tonificar o corpo de maneira eficaz.

>> Cardápio pré e pós-treino para ganho de massa muscular; veja as opções

Veja os 4 exercícios de Mat Pilates para emagrecer rápido:

De acordo com as informações do portal Vivat, os exercícios de Mat Pilates são:

1- The Hundred

Objetivo: Fortalecer o core e aumentar a resistência cardiovascular.

Execução:

Deite-se de costas no colchonete, com as pernas estendidas e os braços ao longo do corpo.

Levante as pernas a 45 graus e eleve a cabeça, o pescoço e os ombros do chão.

Estenda os braços à frente, paralelos ao chão, e comece a fazer movimentos curtos e rápidos com os braços para cima e para baixo.

Inspire por 5 movimentos e expire por 5 movimentos, totalizando 100 movimentos dos braços (ou 10 ciclos de respiração).



Dica: Mantenha o abdômen contraído e a lombar encostada no colchonete durante todo o exercício.

2- Roll-Up

Objetivo: Trabalhar o abdômen, alongar a coluna e melhorar a flexibilidade.

Execução:

Deite-se de costas no colchonete com as pernas estendidas e os braços acima da cabeça.

Inspire profundamente e, ao expirar, eleve os braços em direção ao teto. E, em seguida, vá enrolando a coluna para cima, vértebra por vértebra, até chegar à posição sentada, com as mãos alcançando os pés.

Inspire novamente e, ao expirar, desenrole a coluna lentamente, voltando à posição inicial.

Dica: Execute o movimento de forma controlada, evitando usar o impulso para subir.

3- Single Leg Stretch

Objetivo: Fortalecer os músculos abdominais e melhorar a coordenação.

Execução:

Deite-se de costas no colchonete com os joelhos dobrados e as mãos segurando cada joelho.

Eleve a cabeça, o pescoço e os ombros do chão.

Estenda uma perna a 45 graus enquanto puxa o outro joelho em direção ao peito, alternando as pernas em um movimento de pedalada.

Troque de perna a cada respiração, mantendo o abdômen contraído e a parte inferior das costas pressionada contra o colchonete.

Dica: Mantenha o ritmo constante e evite tensionar o pescoço.

4- Plank

Objetivo: Fortalecer o core, os braços, os ombros e as pernas.

Execução:

Comece na posição de prancha, com os antebraços e os dedos dos pés apoiados no chão, mantendo o corpo em linha reta dos ombros aos calcanhares.

Contraia o abdômen e mantenha a posição por 30 segundos a 1 minuto, respirando de forma controlada.

Dica: Evite deixar os quadris caírem ou levantarem, mantendo o corpo alinhado.

VEJA TAMBÉM: como usar as escadas do seu prédio para fazer exercícios