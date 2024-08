Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O suco de melão-de-são-caetano, ou melão amargo, tem diversos benefícios para a saúde e o corpo, além de ser um aliado poderoso para quem quer emagrecer.

Muito nutritivo, o suco pode ajudar a combater problemas digestivos, fortalece a imunidade, reduz inflamações do corpo, controla os níveis de açúcar do sangue e melhora a saúde da pele.

A seguir, saiba como fazer a bebida saudável para aproveitar todos esses benefícios, com informações do portal Tudo Gostoso:

Como fazer suco de melão-de-são-caetano para emagrecer?

Escolha um melão-de-são-caetano bem maduro e tire as sementes. Bata a polpa do fruto com água gelada no liquidificador. Deixe na consistência que quiser.

Também pode deixar o suco ainda mais saboroso acrescentando outros ingredientes como limão, hortelã e gengibre.

Coe e adoce com mel ou um adoçante.

