Efeito Ozempic: veja a fibra que auxilia no emagrecimento

Segundo estudo, a beta-glucana pode ter efeitos semelhantes aos do Ozempic e ser uma significativa adição às opções naturaispara o emagrecimento!

A busca por alternativas naturais para o gerenciamento do peso e a promoção da saúde tem ganhado destaque, especialmente com o crescente interesse em métodos que não dependem exclusivamente de medicamentos.

Recentemente, uma pesquisa inovadora revelou que a fibra beta-glucana, encontrada em alimentos comuns como aveia e cevada, pode oferecer benefícios de emagrecimento semelhantes aos do medicamento Ozempic, conhecido por sua eficácia na perda de peso.

O que é beta-glucana?

A beta-glucana é uma fibra solúvel que pertence a uma classe de polissacarídeos encontrados em vários alimentos, como aveia, cevada, cogumelos e algumas algas marinhas.

Essa fibra é conhecida por seus diversos benefícios à saúde, destacando-se principalmente por suas propriedades que ajudam na regulação dos níveis de colesterol e no fortalecimento do sistema imunológico.

Entenda o que diz estudo sobre a fibra

Um estudo recente, publicado no The Journal of Nutrition, trouxe novas perspectivas sobre o potencial da fibra beta-glucana para auxiliar na perda de peso.

Realizado por nutricionistas da Universidade do Arizona, o estudo focou em investigar o impacto da beta-glucana sobre o peso corporal de ratos ao longo de 18 semanas.

Os resultados foram reveladores: os roedores que receberam a fibra beta-glucana mostraram uma redução significativa e sustentável no peso, comparável àquela observada em usuários do Ozempic.

Mecanismo de ação

A eficácia da beta-glucana no controle do peso pode ser atribuída ao seu efeito sobre os hormônios GLP-1, que são também ativados pelo Ozempic.

O Ozempic é conhecido por sua capacidade de promover a saciedade e regular os níveis de glicose no sangue, aspectos fundamentais para o controle do apetite e, consequentemente, para a perda de peso.

Da mesma forma, a beta-glucana estimula a produção desses hormônios, ajudando a aumentar a sensação de saciedade e a manter os níveis de glicose em equilíbrio.

Como consumir?

Os principais alimentos que podem ser inseridos no dia a dia para aumentar a ingestão desta fibra são:

Aveia



Cevada



Cogumelos (shiitake, maitake)



Algas marinhas (wakame)

Não sendo possível incluir diretamente esses alimentos no dia a dia, há suplementos disponíveis no mercado.

Cuidados importantes

Embora a beta-glucana seja uma fibra com muitos benefícios comprovados para a saúde, é importante destacar que seu consumo isolado não é uma solução mágica para a perda de peso.

A eficácia da beta-glucana em auxiliar na redução do peso está relacionada a um conjunto: a alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos.

Antes de fazer mudanças significativas na dieta ou no regime de exercícios, é aconselhável consultar profissionais de saúde, como nutricionistas e médicos.

