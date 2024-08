Pré treino caseiro: aprenda a fazer shake energético de café

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bebida saudável, fácil e saborosa ajuda a dar aquela energia extra que você estava precisando para treinar com mais força e desempenho

Algumas pessoas gostam de fazer pré-treino caseiro utilizando ingredientes simples, mas muito poderosos para dar aquela energia extra na hora de ir para a academia.

O shake energético de café é bastante benéfico por aproveitar todas as vantagens do grão. Ele melhora o desempenho, ajuda a queimar gordura e aumenta a energia do corpo.

A seguir, veja como fazer esse pré treino natural fácil, rápido, saboroso e muito simples:

Receita de Shake energético de café

Ingredientes:

4 colheres (chá) de café solúvel puro;

2 medidas de whey protein sabor chocolate;

3 colheres (chá) de cacau em pó;

2 xícaras (chá) de leite desnatado;

1 colher de sobremesa de pasta de nuts

1 colher (sopa) de linhaça;

Canela, adoçante e cubos de gelo a gosto.

Para fazer, basta bater todos os ingredientes no liquidificador. Pronto! Já pode consumir.



