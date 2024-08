Pilates na parede funciona? Veja como emagrecer muito rápido com o treino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pilates na parede é indicado para pessoas que têm uma boa consciência corporal e já conheçam um pouco do método; ele requer atenção e boa execução!

Você conheçe o viral do TikTok sobre realizar pilates na parede? O formato diferenciado já virou febre entre os usuários da rede.

Porém, muitas pessoas ficam na dúvida se a atividade física realmente funciona para emagrecer e se é possível realizá-la em casa.

Pensando nisso, vamos tirar suas dúvidas sobre o benefício do exercício e como fazer em casa, a seguir.

Entenda os benefícios do treino de pilates na parede

De acordo com o portal Terra, em entrevista com Fernanda Morais, professora de pilates, o exercício físico na parede é:

O que é o exercício de pilates na parede?

O pilates na parede nada mais é do que a prática da modalidade utilizando a parede como apoio.

Isso quer dizer que o praticante usa o peso do próprio corpo e combina com a resistência para tonificar os músculos e melhorar a flexibilidade.

Essa acessibilidade e simplicidade no formato permite que os exercícios sejam praticados em qualquer ambiente, o que faz com que muita gente se sinta motivada a tentar.

Os movimentos podem ser feitos lentamente e de forma controlada, o que torna este treino perfeito para aqueles que são novos no Método.

Ou ainda, também é bom para quem busca uma atividade de baixo impacto.

Pilates na parede emagrece?

Embora não seja um método específico de emagrecimento, o Pilates pode contribuir indiretamente para a perda de peso.

Durante as sessões, é possível queimar calorias e aumentar a atividade cardiovascular, além de construir músculos magros, o que pode acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de gordura em repouso.

Confira abaixo todos os benefícios do pilates na parede

Pilates na parede pode fortalecer e alongar os músculos, além de exercícios de mobilidade da coluna, abdômen e muito mais.

Correção da postura;



Melhora de flexibilidade ;



; Redução de dores;



Aumento do tônus muscular ;



; Evolução na marcha de corrida;



Melhora no equilíbrio;



Prevenção de dores;



Aprimoramento cardiorrespiratório.

Cuidados ao praticar pilates na parede

A grande desvantagem de praticar pilates na parede é o risco de se machucar durante alguns exercícios, uma vez que a parede é lisa e pode escorregar.

Portanto, a recomendação é que seja feito com alguma meia antiderrapante ou até mesmo descalço, principalmente os exercícios que exigem força e coordenação motora.

É importante ficar atento aos movimentos, pois outra desvantagem é não ter instrutor para acompanhar e corrigir a postura.

Confira 3 exercícios para praticar o pilates na parede em casa

Entendeu todos os benefícios direitinho? Você se interessou em praticar pilates na parede?

Veja abaixo alguns exemplos de movimentos que podem ser feitos agora mesmo, de forma fácil e rápida em casa.

1- Ponte

O exercício de ponte ajuda na ativação dos glúteos e abdômen.

Começe esticando os braços no chão, com as pernas para cima na parede.

Em seguida, eleve o quadril por 15 segundos, em duas séries. Esse exercício também ajuda na mobilização da coluna.

2- Apoio de parede (cadeirinha)

Fique em pé com as costas contra a parede e os pés a cerca de 60cm de distância.

Deslize lentamente pela parede até que suas coxas fiquem paralelas ao chão. Mantenha essa posição por 30 segundos ou o máximo que puder.

3- Torção da coluna vertebral sentada

Esse exercício é para esfriar o corpo após a prática de alguma atividade.

Para começar sente-se encostada na parede e estique as pernas na sua frente. Afaste uma perna da outra um pouco.

Agora, basta torcer o tronco para direita, estenda a mão esquerda por cima da perna direita e tente tocar o chão.

Inverta a torção estendendo a mão direita por cima da perna esquerda para tentar tocar o chão. Faça isso por 45 segundos ou mais se puder.

