O que comer no pré e pós-treino? Saiba como ter bons resultados

Alimentação equilibrada e com os nutrientes certos é essencial para conquistar bons resultados e obter a desejada hipertrofia muscular

A alimentação do pré e pós-treino é um elemento importantíssimo para os resultados de ganho de massa magra. Determinados alimentos podem ajudar quem treina regularmente a alcançar seus objetivos mais rápido.

De acordo com o especialista em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício, Jhonathan Andrade, cada modalidade esportiva tem suas próprias necessidades, além das condições físicas e de saúde do atleta.

"Uma alimentação equilibrada é consenso quando se pensa em saúde, mas a nutrição esportiva acrescenta estratégias à rotina de quem faz exercícios regularmente, seja um atleta profissional ou não", explica.

O que comer antes do treino?

Segundo o especialista, o consumo de carboidratos ajuda a ter mais energia. "Nosso organismo usa o glicogênio muscular para manter o bom desempenho durante as atividades físicas. Por isso, os carboidratos são indicados antes e após os treinos ou competições", diz Jhonanthan.

A quantidade de carboidratos varia de acordo com o tipo de exercício, a duração e a intensidade, além do tempo de digestão dos alimentos.

Os especialistas orientam a se alimentar 1h30 a 2h30 antes do treino para evitar desconfortos gastrointestinais.

Dicas de fontes de carboidratos: frutas, como banana e maçã, grãos integrais e tubérculos, como a batata-doce.

