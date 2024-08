Médica revela como acelerar metabolismo para emagrecer mais rápido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O metabolismo é o processo pelo qual o corpo converte alimentos e bebidas em energia. Esse processo é fundamental para a manutenção de funções vitais e para o gasto de calorias ao longo do dia.

Quando o metabolismo está funcionando de maneira eficiente, o corpo queima calorias de forma mais rápida, o que pode ajudar no emagrecimento e na manutenção de um peso saudável.

Para entender melhor como acelerar o metabolismo e emagrecer mais rapidamente, vamos seguir as orientações que a médica Luiza Esteves, endocrinologista do Hospital São Marcelino Champagnat revelou, em entrevista ao portal Terra.

Como acelerar o metabolismo para emagrecer mais rápido?

A médica separa as dicas em quatro partes. Vamos conhecer cada uma delas:

1. A importância do exercício físico aeróbico



O exercício físico aeróbico é uma excelente maneira de aumentar o gasto calórico e melhorar a aptidão cardiovascular. Atividades como caminhada, corrida, ciclismo e natação são eficazes para acelerar o metabolismo.

"Há inúmeros benefícios cardiovasculares e para a saúde. Então, são importantes tanto para acelerar o metabolismo quanto para você melhorar a sua aptidão", afirma a Dra. Luiza Esteves.

Esses exercícios promovem não apenas a queima de calorias, mas também a melhoria da saúde do coração e dos pulmões.

2. O papel do aumento de massa muscular



A construção de massa muscular é outro fator crucial para acelerar o metabolismo.

"O aumento de massa muscular e de massa magra faz com que o metabolismo basal cresça, porque o músculo é um tecido que gasta mais energia ao longo do dia, mesmo quando você está parado do que a gordura, por exemplo. Então, quem tem mais músculo vai gastar mais energia ao longo do dia", explica a Dra. Luiza.

Portanto, a prática regular de exercícios resistidos, como levantamento de peso e treinamento funcional, é essencial para aumentar o metabolismo e promover uma queima calórica mais eficiente.

3. Evitar dietas restritivas



Embora possa parecer uma solução rápida, seguir dietas restritivas pode ter efeitos negativos sobre o metabolismo.

"Se você está dando menos energia e menos calorias, seu corpo entende que está passando por uma situação de estresse e que precisa diminuir o gasto metabólico dele. Sendo assim, o que o nosso corpo faz? Se adapta e com isso diminui a taxa metabólica basal. Tem que ter cuidado com essas dietas restritivas quando são realizadas por tempo mais prolongado", alerta a Dra. Luiza.

Em vez de reduzir drasticamente a ingestão de calorias, é mais eficaz adotar uma alimentação equilibrada que forneça os nutrientes necessários para o funcionamento ideal do corpo.

4. Incorporar atividades físicas não programadas



Além dos exercícios planejados, é importante incorporar atividades físicas não programadas no seu dia a dia.

"Diminuir o tempo sedentário para quem faz trabalho a mais em home office, que fica o dia inteiro sentado. Fazer pausas a cada meia hora e levantar um pouco. Isso pode trazer benefícios para a saúde e, também, você vai ajustar aumentando um pouco mais seu metabolismo", sugere a Dra. Luiza Esteves.

Simples ações, como fazer pequenas pausas durante o trabalho, podem ajudar a manter o metabolismo ativo e contribuir para uma melhor saúde geral.

