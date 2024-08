5 pratos deliciosos e fáceis de preparar para esquentar o inverno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

À medida que os dias se tornam mais frios, a busca por receitas que proporcionam conforto e aquecem o corpo se intensifica. Os pratos que combinam praticidade com sabor são ideais para essas épocas, oferecendo uma combinação perfeita de aconchego e praticidade.

Desde cremes a risotos e até a tradicional dobradinha, estas receitas são perfeitas para reunir a família e saborear algo delicioso e nutritivo.

Confira a seguir como preparar cinco pratos deliciosos que prometem aquecer seus dias de inverno.

1. Fondue de queijo e abóbora



Ingredientes

1 abóbora cabotiá



1/3 de xícara de chá de água



200 g de queijo parmesão ralado



200 g de queijo mussarela ralado



Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto



Pães e carnes assadas para servir



Modo de preparo



Para começar, retire a tampa da abóbora e remova o miolo, deixando a casca intacta. Regue o interior da abóbora com azeite, adicione sal e água, e reserve. Corte o miolo da abóbora em cubos e coloque-os na casca.

Disponha a abóbora sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Retire do forno, raspe as laterais com uma colher para misturar o miolo assado com a polpa.

Adicione os queijos e misture até que se derretam e formem um creme homogêneo. Sirva o fondue com pães e carnes assadas.

2. Risoto de filé mignon



Ingredientes

500 g de filé mignon cortado em cubos



2 colheres de sopa de manteiga sem sal



1/2 cebola descascada e picada



2 dentes de alho descascados e picados



2 xícaras de chá de arroz arbóreo



1 xícara de chá de vinho branco seco



1,5 l de caldo de legumes



Sal, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e cheiro-verde picado a gosto



Modo de preparo



Tempere os cubos de filé mignon com sal e pimenta-do-reino, e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e doure a carne.

Transfira a carne para um recipiente e reserve. Na mesma panela, adicione metade da manteiga, a cebola e o alho, e refogue até dourar. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto.

Adicione o vinho branco e cozinhe até evaporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo frequentemente até o arroz ficar al dente.

Junte a carne reservada, desligue o fogo e incorpore o queijo e o restante da manteiga. Finalize com cheiro-verde e sirva.