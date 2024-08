Pilates emagrece? Descubra 7 principais benefícios do exercício físico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Pilates é um exercício físico que, embora não seja especificamente voltado para a perda de peso, pode contribuir para o emagrecimento ao ser combinado com outras atividades e uma alimentação balanceada.

Além disso, o Pilates oferece diversos benefícios que impactam positivamente a saúde e o bem-estar. Descubra todos os benefícios, a seguir!

>> Pilates na parede funciona? Veja como emagrecer muito rápido com o treino

Confira sete dos principais benefícios do Pilates

De acordo com as informações coletadas do site Terra, em entrevista com a instrutora Sheila Dionísio, os principais benefícios do Pilates são:

Fortalecimento Muscular:

O Pilates trabalha todos os grupos musculares, com ênfase no core (centro do corpo), que inclui abdominais, oblíquos, lombares e musculatura pélvica.

Esse fortalecimento é essencial para melhorar a postura, a estabilidade e a funcionalidade do corpo no dia a dia.

Melhora da Flexibilidade:

Os movimentos controlados e alongamentos realizados no Pilates ajudam a aumentar a flexibilidade e a mobilidade das articulações, o que pode contribuir para uma maior amplitude de movimento e prevenção de lesões.

Redução do Estresse:

A prática do Pilates envolve respiração controlada e concentração, o que pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade.

A atenção plena nos movimentos e na respiração também promove um estado de relaxamento e bem-estar mental.

Correção Postural:

Uma das grandes vantagens do Pilates é o foco na postura correta.

Com a prática regular, os músculos responsáveis por manter uma boa postura são fortalecidos, o que pode ajudar a aliviar dores nas costas e prevenir problemas posturais.

Aumento da Consciência Corporal:

O Pilates exige que os praticantes prestem atenção aos movimentos e à posição do corpo, o que melhora a consciência corporal.

Essa maior percepção pode ajudar a evitar movimentos prejudiciais e a manter uma boa postura em atividades cotidianas.

Auxílio na Reabilitação:

O Pilates é frequentemente utilizado em programas de reabilitação por ser um exercício de baixo impacto que pode ser adaptado para diferentes níveis de aptidão e condições físicas.

Ele é eficaz na recuperação de lesões, fortalecendo músculos específicos sem sobrecarregá-los.

Queima de Calorias e Tonificação:

Embora o Pilates não seja tão eficiente quanto os exercícios aeróbicos para queimar calorias, ele ajuda na tonificação muscular, o que aumenta o metabolismo basal.

Músculos mais desenvolvidos consomem mais energia, mesmo em repouso, o que pode ajudar indiretamente na perda de peso.

VEJA TAMBÉM: Benefícios de praticar exercícios físico pela manhã