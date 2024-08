5 Passos para uma alimentação saudável durante a infância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A alimentação na infância é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para o crescimento, o desenvolvimento cognitivo e prevenção de doenças.

Incentivar uma alimentação saudável na infância vai muito além de oferecer frutas e legumes. É preciso criar hábitos alimentares saudáveis desde cedo, que acompanhem a criança por toda a vida.

Estudos publicados no periódico americano Pediatrics apontam que os hábitos alimentares infantis são consolidados no início da vida. Quando as crianças têm acesso a uma boa alimentação desde cedo, elas terão vantagens para a saúde a longo prazo.

Com a correria do dia a dia e a influência da publicidade de alimentos processados, nem sempre é fácil oferecer alimentos adequados para os pequenos.

A seguir, vamos confira 5 dicas simples para ajudar a garantir uma alimentação nutritiva para as crianças e prevenir a obesidade infantil.

1. Tenha um cardápio variado Uma dieta variada é essencial para garantir que a criança receba todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. Ofereça diferentes tipos de frutas, legumes, grãos, carnes magras e laticínios. Explore diferentes sabores e texturas para estimular o paladar da criança. 2. Envolva as crianças na preparação dos alimentos Envolver as crianças na preparação das refeições é uma forma de estimular o interesse pela comida e torná-las mais propensas a experimentar alimentos. As crianças podem te ajudar a escolher os ingredientes da refeição, a lavar as frutas e legumes e até montar o prato. 3. Ofereça frutas e vegetais De acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos sobre consumo alimentar com mais de 3 mil bebês e crianças, foi revelado que os pequenos não comiam frutas (27%) e vegetais (32%). Oferece uma variedade de frutas e vegetais nos primeiros anos de vida estimula o gosto pelos alimentos desde cedo. Leia Também 5 mitos e verdades sobre amamentação e alimentação

Lista de compra saudável: nutricionista indica 10 alimentos para melhorar a alimentação 4 Alimentos que devem ser evitados por quem tem diabetes: Guia completo para uma alimentação saudável 4. Seja um exemplo Crianças aprendem observando os adultos. Uma dica para que seu filho adote hábitos alimentares saudáveis é ser um exemplo em casa. Opte por alimentos saudáveis em casa, menos fast food e menos refrigerantes. 5. Sirva três refeições e dois lanches por dia Uma dica dos especialistas é criar uma rotina alimentar estruturada, com três refeições e dois lanches por dia. A recomendação é manter as crianças bem alimentadas e ensinar que deverão esperar até a hora da próxima refeição. *Com informações de Patrícia Ruffo, nutricionista e Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott, e do portal Edicase

