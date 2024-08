3 receitas com fibras para melhorar a digestão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As fibras são nutrientes essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo. Elas auxiliam na regulação do intestino, previnem constipação e promovem saciedade, contribuindo para o controle do peso.

Incorporar alimentos ricos em fibras na dieta é fundamental para manter a saúde intestinal e prevenir diversas doenças.

Confira a seguir três receitas ricas em fibras deliciosas e nutritivas, perfeitas para quem busca uma alimentação mais saudável e equilibrada.

Biscoito com passas e granola

Ingredientes

1 xícara de chá de granola sem açúcar

sem açúcar 1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de uvas-passas

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 ovo

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de Preparo

Em uma tigela, misturar granola, a aveia, a farinha integral, as uvas-passas, o fermento, a canela e o sal.

Em outra vasilha, bata o ovo com o açúcar mascavo, o mel e o óleo de coco até obter uma mistura uniforme.

Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e mexa até que tudo esteja bem incorporado.

Com a ajuda de uma colher, distribua porções da massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga, moldando os biscoitos.

Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 15 minutos ou até que as bordas dos biscoitos estejam douradas.

Salada de feijão-fradinho

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão -fradinho cozido

-fradinho cozido 1 cebola-roxa picada

1 tomate picado

1 pepino cortado em cubos

1 pimentão vermelho picado

1 cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Coloque todos os vegetais e o feijão-fradinho em uma tigela grande e misture bem.

Em uma tigela menor, combine o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje esse molho sobre a salada e mexa bem para garantir que tudo esteja coberto.

Adicione a salsinha e misture novamente. Deixe a salada descansar por cerca de 10 minutos antes de servir.

Muffin de maçã e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

1 xícara de chá de maçã ralada

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de iogurte natural

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral, a aveia, o açúcar mascavo, o fermento, o bicarbonato de sódio, a canela e o sal.

Em outra vasilha, bata os ovos, o óleo de coco e o iogurte até que a mistura esteja uniforme.

Acrescente a maçã ralada e misture. Adicione os ingredientes líquidos à mistura dos ingredientes secos e mexa até que tudo esteja bem incorporado.

Divida a massa nas forminhas de silicone para muffin, enchendo-as até cerca de 3/4 da capacidade.

Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 22 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e um palito inserido no centro saia limpo.

Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de servir.

