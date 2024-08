3 receitas da série The Bear para experimentar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sucesso no streaming, série mostra os desafios de um chef e muitas receitas caprichadas. Já pensou em experimentar alguma em casa?

A série The Bear, ou O Urso, faz sucesso ao retratar o chef de cozinha Carmy e seus desafios depois de assumir o restaurante da família. Os episódios são repletos de pratos diferentes preparados com muita dedicação e talento.

Se você já assistiu à série e ficou com vontade de experimentar alguma daquelas comidas, pode ser uma boa testar receitas para reproduzir pratos que aparecem nos episódios.



Confira a seguir receitas da série The Bear para testar e fazer em casa, com opções para almoço, sobremesa/lanche e jantar:

Espaguete pomodoro

Ingredientes

500 g de macarrão espaguete

espaguete 800 g de tomate triturado

125 ml de azeite

1 cebola cortada ao meio

1 punhado de manjericão fresco

5 dentes de alho descascados

60 g de manteiga

100 ml de água do cozimento do macarrão

Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva água com sal e cozinhe o macarrão até o ponto al dente. Escorra, reservando um pouco do líquido do cozimento.

Em uma outra panela, refogue o alho amassado em azeite com folhas de manjericão até murcharem.

Em seguida, adicione a manteiga e a cebola cortada ao meio, dourando-as levemente.

Acrescente o tomate triturado e cozinhe até obter um molho homogêneo.

Junte o refogado de alho e manjericão, o macarrão cozido e um pouco da água do cozimento. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto.

Cozinhe por mais alguns minutos para incorporar os sabores. Sirva imediatamente, decorado com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado

Donuts com geleia de morango

Ingredientes

7 g de fermento biológico seco

60 ml de água morna

180 ml de leite morno

50 g de açúcar

60 g de manteiga derretida

1/2 colher de chá de sal

1 ovo

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de geleia de morango

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, dissolva o fermento na água morna e deixe repousar por 5 minutos, até que forme espuma. Em uma tigela maior, misture o leite morno, o açúcar, a manteiga derretida, o sal e o ovo.

Acrescente a mistura de fermento e mexa até que a massa fique homogênea.

Adicione a farinha de trigo aos poucos, uma xícara por vez, e misture até obter uma massa macia. Transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada e sove por cerca de 5 minutos, até que fique lisa e elástica.

Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho.

Em seguida, abra a massa até que tenha aproximadamente 1 cm de espessura. Com um cortador redondo, corte discos de massa. Coloque-os em uma assadeira untada e enfarinhada, cubra com um pano e deixe crescer por mais 30 minutos.

Aqueça o óleo vegetal em uma panela funda a 180°C. Frite os donuts até que fiquem dourados.

Retire-os e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo.

Usando um saco de confeitar, injete a geleia nos donuts. Finalize polvilhando açúcar de confeiteiro por cima.