Sítio da Trindade é palco do início dos festejos juninos no Recife

Já em verdadeiro clima de São João, o Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, foi palco de muito forró e de várias atrações da festividade mais popular da cultura nordestina. Nesta quarta-feira (12), subiram no palco principal o Grupo Chinelo de Iaiá de Coco, a banda Fulô de Mandacaru, além dos cantores João Lacerda, Assisão e Flávio José.

"A Prefeitura do Recife mais um ano traz uma programação para valorizar a cultura regional, trazendo apresentações de quadrilhas, trio pé de serra, além de muitos forrozeiros. Então, a nossa programação no São João será toda essa", explicou Mário Jarbas, gerente de Ações Culturais da Fundação de Cultura do Recife. "A festa não será só aqui no Sítio da Trindade. A gente terá festa junina também nos bairros espalhados pela cidade e, na sexta-feira (14), começa o polo na Rio Branco, no Recife Antigo, também com muito pé de serra, apresentações de forro e quadrilha", complementou.

O pontapé inicial do São João no Recife aconteceu na terça-feira (11), com o tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas no próprio Sítio Trindade. Os certames são promovidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, e terão premiações no valor de R$ 137 mil para as equipes e profissionais de destaque nas competições. O anúncio dos vencedores será realizado no dia 19.



Nesta quinta-feira (13), o cantor Alcymar Monteiro sobe ao palco principal a partir das 19h e, logo depois, Vicente Nery se apresenta. Às 22h será a vez de Dorgival Dantas comandar o forró e colocar o público para dançar. Por fim, fechando a noite, Santanna embala suas principais canções no forró pé de serra.

Outros polos

Além de festa para todos os santos e gostos no Sítio Trindade, Rio Branco e Pátio de São Pedro, o ciclo junino também acontece em mais 11 polos descentralizados: Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande, Cordeiro e Graças, que celebrarão São João, nos dias 22 e 23 de junho; além de Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré, Poço da Panela, que irão arrastar pés em devoção a São Pedro, logo em seguida, entre os dias 28 e 29.

Ao todo, serão mais de 1,2 mil apresentações espalhadas nos 14 polos em toda a cidade para celebrar todo o clima junino até o dia 30.