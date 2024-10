Ex-integrantes da banda One Direction prestam homenagem a Liam Payne

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, os ex-colegas de banda Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson prestaram homenagens emocionadas ao cantor.

Quase 24 horas após a divulgação da notícia, os artistas se manifestaram publicamente nas redes sociais, lamentando a perda do amigo.

Louis Tomlinson foi o primeiro a se pronunciar individualmente. O cantor postou uma mensagem em suas redes, recordando a amizade de anos e o impacto que Payne teve em sua vida.

Confira publicação de Louis Tomlinson:

“Estou mais do que devastado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil”, escreveu Louis, destacando que os dois se conheceram quando Liam tinha apenas 16 anos.

Tomlinson ainda ressaltou as qualidades de Payne, especialmente no papel que desempenhou dentro da banda. “E para que conste, Liam era, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. Sua experiência desde jovem, seu tom perfeito, sua presença de palco, seu dom para escrever. Obrigado por nos moldar, Liam”, completou.

A mensagem terminou com Louis reafirmando seu amor pelo amigo e garantindo que estará presente na vida do filho de Liam, Bear. "Payno, meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem."

Zayn Malik também compartilhou homenagem

Logo após a manifestação de Louis, Zayn Malik prestou suas condolências. Em sua postagem, Malik compartilhou uma foto em que aparece abraçado a Payne e relembrou os momentos marcantes que viveram juntos, tanto na banda quanto nos bastidores.

“Liam, estou gritando para você, esperando que você possa me ouvir. Não posso deixar de pensar egoisticamente que havia muito mais conversas para termos em nossas vidas. Nunca consegui agradecer por você me apoiar em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida", escreveu Zayn, recordando o apoio que recebeu de Payne nos primeiros anos da carreira.

Zayn também destacou a personalidade firme e o talento de Liam. “Mesmo sendo mais jovem do que eu, você sempre foi mais sensato do que eu, era teimoso, teimoso e não se importava em contar às pessoas quando elas estavam erradas. [...] Quando se tratava de música, Liam, você era o mais qualificado em todos os sentidos".

Mensagem coletiva dos ex-integrantes da One Direction

Junto às homenagens individuais, uma mensagem coletiva assinada pelos quatro ex-integrantes da banda foi postada no Instagram oficial da One Direction.

“Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, que amávamos muito. As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele. Nós te amamos, Liam.”, diz a mensagem.

Como Liam Payne faleceu

O cantor Liam Payne foi encontrado morto no hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, em Buenos Aires, ontem, quarta-feira, dia 16 de outubro.

De acordo com o jornal argentino La Nación, o músico teria falecido após cair do terceiro andar do hotel.

A polícia foi acionada após relatos de que um homem estaria agindo de forma agressiva e sob influência de drogas ou álcool no local.

O chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti, informou à imprensa local que a morte foi instantânea. A notícia abalou fãs e colegas do cantor, que rapidamente se mobilizaram para prestar suas últimas homenagens.