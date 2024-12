Sepultura faz turnê de despedida no Recife neste sábado (14); confira ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Show faz parte de sua turnê que irá percorrer diversas cidades do Brasil, Estados Unidos e países da América Latina e Europa, resultando em álbum

A banda Sepultura se despede dos palcos pernambucanos com um show no Classic Hall, em Olinda, neste sábado (14). A apresentação integra a sua turnê de despedida mundial.

O evento começará às 20h, e os ingressos estão à venda na bilheteira da casa de shows, nas lojas Esposende e online pelo site Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 140.

A noite também contará com a show da icônica banda Ratos de Porão, que celebra 43 anos de história com o show "Devagar Também é Velocidade".

Despedida

O show de despedida do Sepultura faz parte de sua turnê global que irá percorrer diversas cidades do Brasil, Estados Unidos e países da América Latina e Europa, e culminará na gravação de um álbum ao vivo com 40 faixas, registradas durante a jornada.

A apresentação contará com a formação atual da banda - Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (vocais) e Greyson Nekrutman (bateria) - e promete uma verdadeira viagem ao longo de sua trajetória, com grandes clássicos como "Attitude", "Troops of Doom", "Kairos", "Ratamahatta" e a imortal "Roots Bloody Roots".

Em nota nas redes sociais, a banda agradeceu aos fãs: "Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história. Fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido".

SERVIÇO

Turnê de despedida do Sepultura

Onde: Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda)

Quando: neste sábado (14), às 20h

Quanto: R$ 215 (frontstage solidário); R$ 195 (frontstage meia); R$ 165 (arena solidário); R4 140 (arena meia); R$ 2000 (camarote primeiro piso); R$ 1800 (camarote segundo piso); R$ 1600 (camarote terceiro piso).