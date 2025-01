Guilherme e Joselma, genro e sogra de Olinda, são escolhidos para entrar no 'BBB 25'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambucanos foram eleitos com 66,40% dos votos e já entram imunes para o primeiro paredão; em segunda fase do reality, duplas irão se separar

Guilherme e Joselma, genro e sogra moradores de Olinda (PE), foram escolhidos por votação popular para entrar no "Big Brother Brasil 25", que estreou nesta segunda-feira (13), na TV Globo.

Eles foram eleitos com 66,40% dos votos, superando as duplas formadas por Paula e Nicole, mãe e filha, e Joseane e Cléber, mãe e filho.

A nova dupla entra já imune - ou seja, não poderá ser indicada ao paredão nesta primeira semana de jogo.

Quem são os pernambucanos no BBB 25

Guilherme e Joselma têm 27 anos e 53 anos, respectivamente. Guilherme é fisioterapeuta geriátrico e ela vendia marmitas, mas atualmente não trabalha. Guilherme possui um relacionamento com a filha de Joselma, Letícia.

"Ele tem o coração muito humilde, de ser amoroso com as pessoas [...] Ele se preocupa com a família toda", falou Joselma, sobre o genro.

Guilherme e Joselma, de Olinda, disputam últimas vagas no BBB 25 - ARQUIVO PESSOAL Joselma e Guilherme, de Olinda, disputam últimas vagas no BBB 25 - GLOBO/REPRODUÇÃO Guilherme e Joselma, de Olinda, disputam últimas vagas no BBB 25 - GLOBO/REPRODUÇÃO

De acordo com informações da emissora, Guilherme, que é fã do BBB, quem teve a ideia de fazer a inscrição. Ele não quis chamar a esposa, nem um dos três irmãos, pela possibilidade de brigas dentro da casa. Já com a sogra, a relação é mais tranquila.

"A gente brinca nas festas, a gente desce até o chão, a gente bebe junto, a gente tira onda, ela me aconselha, eu aconselho ela, ela me escuta, eu escuto ela", diz Guilherme.

BBB 25 pode premiar até R$ 6 milhões

Nesta edição, os brothers e sisters foram selecionados em duplas. Na casa, eles terão o desafio de lidar com laços construídos antes do jogo enquanto, do lado de dentro do confinamento, batalham por um prêmio milionário.

O BBB 25 vai ser dividido em duas fases: na primeira, os participantes serão eliminados em dupla. Após, eles jogam individualmente e podem, inclusive, votar contra a sua dupla.

Este ano, a premiação do reality show pode chegar a impressionantes R$ 6 milhões, como adiantado pelo diretor da atração, Rodrigo Dourado.