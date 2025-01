Fernanda Torres no talk show Jimmy Kimmel Live arrancou sorrisos e foi ovacionada pela plateia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vencedora do Globo de Ouro, a atriz brasileira conquistou a plateia norte-americana com carisma, humor e boas histórias sobre sua passagem por LA

Fernanda Torres vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Após vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, a atriz brasileira participou do renomado talk show Jimmy Kimmel Live!, transmitido pela rede americana ABC.

Sua presença no programa, que ocorreu na última quinta-feira (16), deveria ter acontecido no início do mês, mas foi adiada devido aos incêndios que atingiram Los Angeles.

A atriz comentou que precisou viajar duas vezes para participar do programa. "Eu tive que ir para Nova York depois do incêndio [em Los Angeles], e depois me disseram ‘Fernanda, o Kimmel…eles ainda têm [data para] quinta-feira, mas você vai precisar voltar de Nova York'. Eu questionei, ‘sério? Viajar cinco horas para ir e depois mais cinco horas para voltar?’, e me disseram, então: ‘Fernanda, é a chance de uma vida toda’", disse Torres a Kimmel, que respondeu entre risos: "Não sei como vou lidar com isso."

Elogios ao filme

Durante a entrevista, Kimmel destacou o impacto do longa-metragem Ainda Estou Aqui, que foi baseado em fatos reais, ressaltando a profundidade da interpretação vencedora de Torres.

A atriz respondeu enfatizando o protagonismo da história de Eunice Paiva, personagem que interpreta:

"É uma mulher que se reinventou aos 46 anos para se reencontrar. Se tornou advogada e defensora dos direitos humanos", declarou Torres.

O filme estreou nesta sexta-feira (17) nos Estados Unidos e já acumula elogios de veículos como o The New York Times, que classificou a obra como "bela e devastadora".

A entrevista foi exibida na noite de quinta-feira (16), às 23h20, o que corresponde a 1h35 da madrugada de sexta (17) no horário de Brasília - Reprodução/Jimmy Kimmel Live

Humor marcou a conversa

Com leveza e descontração, Fernanda compartilhou momentos curiosos de sua jornada, como a evacuação de um hotel em Los Angeles em meio aos incêndios.

"Saí com o troféu na bolsa porque meu marido disse que poderiam achar que era uma bomba", brincou a atriz.

Fernanda arrancou aplausos do público quando contou que durante a viagem para Nova York, um homem questinou "o que você tem na bolsa?" e ela respondeu "um Globo de Ouro". Então ele questionou,

"como você conseguiu?" e atriz respondeu: "melhor atriz em filme de drama".

Jimmy perguntou a Fernanda sobre sua mãe, Fernanda Montenegro, que também já foi indicada ao Globo de Ouro na mesma categoria. Torres revelou que sua vitória foi um motivo de grande alegria para a mãe:

"Ela me disse que viveu para ver isso. É muito lindo", comentou a atriz, visivelmente emocionada.

Nas redes sociais, a participação repercutiu positivamente, com internautas brasileiros celebrando a representatividade da atriz.

