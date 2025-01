Prefeitura de Bezerros anuncia a programação do Carnaval do Papangu 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Carnaval do Papangu de Bezerros terá várias atrações musicais do frevo, do maracatu, além de artistas a nível nacional, como Xandy Avião e Dilsinho

A Prefeitura de Bezerros anunciou, na noite desta sexta-feira (31), a programação do Carnaval 2025. Além da tradicional festa dos Papangus, que atrai milhares de foliões de todo Brasil, o município do Agreste pernambucano terá várias atrações musicais da nossa cultura, como: Nação Zumbi, Lenine, Almir Rouche, André Rio, Marrom Brasileiro, Maestro Forró, Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Conde do Brega, Academia da Berlinda, dentre outras bandas, assim como artistas de outros estados: Xandy Avião, Felipe Amorim, Dilsinho, Revelação e Elba Ramalho.

"Estamos divulgando o lançamento do Carnaval do Papangu com grandes nomes do frevo, do maracatu, além de artistas a nível nacional para fazer a cada ano uma festa mais forte aqui em Bezerros. A gente convida todo mundo para chegar aqui na cidade já no sábado de Zé Pereira e só sair na quinta-feira, para curtir todos os dias o maior e melhor carnaval do interior do Brasil", disse Eudes Mateus, secretário de Turismo e Cultura.

Para esquentar a véspera do Carnaval do Papangu, a Prefeitura de Bezerros realizará o tradicional Baile Municipal, que esse ano homenageará grandes artistas. "Esse ano o nosso baile, que está na sua 21ª edição, será realizado no dia 22 de fevereiro, oito dias antes da abertura oficial do Carnaval. Faremos uma festa com muito frevo, muita animação e muitos mascarados e fantasias, que valorizam ainda mais o Papangu", declarou Eudes Mateus.

Economia da cidade

Para os comerciantes de Bezerros, o período carnavalesco é excelente para movimentar a economia da cidade. Em 2024, cerca de 500 mil pessoas passaram pelo Carnaval do Papangu e, para esse ano, a expectativa é de superar esse número.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carnaval do Papangu 2025 (@carnavaldopapanguoficial)

"O Papangu é o personagem principal do nosso Carnaval. Ele é a representação máxima de nossa cultura. Bezerros é reconhecida nacional e internacionalmente como a cidade do Papangu. Tenho muito orgulho de todos os anos confeccionar as máscaras para os foliões brincarem", falou a artesã Josy Santos.

Tradicionalmente, os Papangus de Bezerros saem pelas ruas da cidade na manhã do domingo de Carnaval. "Sem dúvida nenhuma que o Papangu é uma potência econômica enorme. Para se ter uma ideia, a um mês do carnaval, e a rede hoteleira do município já está lotada. Todos os anos recebemos milhares de pessoas na nossa cidade e sempre de braços abertos", contou o secretário de Turismo e Cultura de Bezerros, Eudes Mateus.

Confira as atrações do Carnaval do Papangu de Bezerros 2025