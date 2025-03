Projeto que ensina história do manguebeat com discotecagem chega à Caixa Cultural Recife; conheça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Liderado pelo músico Fred Zeroquatro com o jornalista Renato L, projeto Mangue em Movimento chega ao Bairro do Recife nos dias 19 e 20 de março

O músico Fred Zeroquatro e o jornalista Renato L, figuras centrais da história do manguebeat, têm apresentado uma espécie de aula-espetáculo sobre o fenômeno que revolucionou a música com o Projeto Mangue em Movimento.

Eles trazem olhares íntimos sobre o mangue utilizando um formato de discotecagem, com dois toca-discos e um mixer no palco. Enquanto isso, compartilham informações e análises críticas de conceitos, ajudando a compreender o principal intuito do movimento e de seus defensores.

Neste mês de março, este projeto chega à Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife, nos dias 19 (quarta) e 20 de março (quinta-feira), com patrocínio da CAIXA e Governo Federal. Os encontros ocorrem sempre às 15h, com entrada gratuita e inscrições no site da Caixa Cultural.

Para além da música

Na "aula", a abordagem do mangue não fica apenas no âmbito musical. "Buscamos, também, ressaltar a íntima conexão entre o Mangue Beat e o contexto social e político do seu entorno", explica Fred.

"Em especial, as transformações sofridas pelas grandes cidades; a perpetuação de desigualdades históricas; as crises políticas do período; e as mudanças tecnológicas que passaram a afetar a indústria cultural da época", diz.

"Nós escolhemos um recorte que vai do final dos anos 1980 até o início do novo milênio, em que novas manifestações culturais começam a nascer em Pernambuco. Temos um escopo variado e aprofundado que vai capacitar o público a conhecer melhor o impacto do Mangue Beat na cultura brasileira", afirma Renato L, que era chamado de "ministro da comunicação do mangue".

Paralelos com Tropicália e o Armorialismo

Na aula ainda são abordados assuntos como as semelhanças e divergências do manguebeat com o Manifesto Regionalista, a Tropicália e o Armorial, as relações do movimento com a música brasileira do novo milênio, com o audiovisual e o design pernambucanos, a materialidade do som de Chico Science, além das lições de movimentos como o Punk e o Hip Hop para o Mangue Beat.

O projeto tem produção da Janela Gestão de Projetos, de Dida Maia e Fernanda Ferrario.

O manguebeat surgiu na Região Metropolitana do Recife na década de 1990, tornando-se então uma das expressões culturais mais importantes do Brasil desde o tropicalismo.

SERVIÇO

Mangue em Movimento – Aula espetáculo com Fred Zeroquatro e Renato L

Onde: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife)

Quando: 19 (quarta-feira) e 20 (quinta-feira) de março de 2025, às 15h

Quanto: Gratuito, com inscrições no site da CAIXA Cultural (https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/Recife.aspx)

Informações: (81) 3425-1915