Gravatá anuncia programação da Semana Santa 2025 com atrações culturais e religiosas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Gravatá prepara programação especial para a Semana Santa 2025, com shows, encenações e atividades religiosas em quatro polos de animação

De 17 a 20 de abril, Gravatá será palco de uma programação especial para a Semana Santa, unindo fé, arte e celebração.

Com quatro polos de animação, a cidade receberá shows, encenações teatrais e atividades religiosas, prometendo emocionar moradores e visitantes.

Encenação da Paixão de Cristo

Pelo 42º ano consecutivo, o Instituto Cultural Terra Agreste (ICETAG) apresenta o espetáculo teatral “A Nossa Paixão – A Ele, a Glória”.

A encenação, que retrata a Paixão de Cristo, acontece nos dias 17 e 18 de abril, às 20h, e no dia 19, às 19h, no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar.

A produção conta com o apoio da Prefeitura de Gravatá e do Governo do Estado, por meio da Fundarpe.

Shows no Pátio de Eventos

O Pátio de Eventos receberá grandes nomes da música nos dias 19 e 20 de abril, a partir das 20h30.

No sábado (19), sobem ao palco Joelma, Deb Lima e o projeto “Elas Cantam”, com Andréa Santos, Patrícia Roberta e Vika Bezerra.

No domingo (20), as atrações serão Calcinha Preta, Marcynho Sensação e Thiaguinho Barão.

Mercado Cultural

Localizado no pátio da Feira Livre, na Rua Sérgio Loreto, o Mercado Cultural terá apresentações musicais no sábado (19) e domingo (20), a partir das 12h.

Entre as atrações confirmadas estão Sandro Monteiro e Banda Canastra, no sábado, e Rodrigo Lins e os Implacáveis, e o grupo Expresso é Show, no domingo.

Polo Alto do Cruzeiro

Novo na programação da Semana Santa, o Polo Alto do Cruzeiro receberá shows a partir das 15h.

No sábado (19), se apresentam Adilson Ramos e Leonardo Sulivan. No domingo (20), sobem ao palco Lairton dos Teclados e Almir, ex-integrante da banda Fevers.

Vila da Páscoa

Montada na Avenida Joaquim Didier, a Vila da Páscoa oferece uma programação diversificada, com feira de artesanato, apresentações culturais e desfiles.

Destaque para as peças teatrais “Clamor dos Anjos”, no sábado e domingo às 18h, e o desfile de Páscoa, que contará com a participação de grupos de dança e música locais, às 18h30.

Programação completa:

17 de abril – Quinta-feira

17h – Feira de Artesanato

18h – Apresentação da ODIP

18h30 – Apresentação do Centelha Divina

18 de abril – Sexta-feira

17h – Feira de Artesanato

18h – Apresentação da Igreja Batista

18h30 – Apresentação da Igreja Sara Nossa Terra

19h – Apresentação da Igreja Assembleia de Deus Bom Refúgio

19 de abril – Sábado

17h – Feira de Artesanato e recreação com a Kombiteca

18h – Peça Teatral “Clamor dos Anjos”

18h30 – Desfile de Páscoa; concentração: Escola Amenayde Farias / destino: Vila de Páscoa / participação especial: Academia de Dança Attitude, Expressão Independente Fábio Lima, Alma Núcleo de Dança Alberto Lima, Fyamma Gabriella, Studio de Dança Juninho Araújo, ICETAG e Netto Escola de Música.

20 de abril – Domingo

17h – Feira de Artesanato e recreação com a Kombiteca

18h – Peça Teatral “Clamor dos Anjos”

18h30 – Desfile de Páscoa; concentração: Escola Amenayde Farias / destino: Vila de Páscoa / participação especial: Academia de Dança Attitude, Expressão Independente Fábio Lima, Alma Núcleo de Dança Alberto Lima, Fyamma Gabriella, Studio de Dança Juninho Araújo, ICETAG e Netto Escola de Música.

Celebrações religiosas

Além das atividades culturais, as igrejas de Gravatá realizarão celebrações especiais durante a Semana Santa, proporcionando momentos de reflexão e espiritualidade para os fiéis.

A Semana Santa de Gravatá é uma oportunidade única para vivenciar tradição, fé e cultura em um dos destinos mais charmosos do Agreste pernambucano.