Complexo Portuário de Suape vai receber R$ 1,6 bilhão e gerar 2,5 mil empregos

A Pedra Fundamental do TUP da APM Terminals, que será construído no Complexo Portuário de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco, será lançada nesta sexta-feira (22/11), com a promessa de investimentos de R$ 1,6 bilhão e geração de 2,5 mil empregos durante a fase de construção.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estará presente, ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. O evento acontecerá às 10h. A expectativa é de que sejam 500 empregos diretos e 2 mil indiretos.

O terminal está alinhado com metas globais de sustentabilidade e trará benefícios estratégicos e ambientais, como a otimização da logística, a criação de oportunidades de emprego e renda para a comunidade local. Além disso, o projeto foi desenvolvido para operar com veículos elétricos, contribuindo para a diminuição das emissões de CO? e o controle de poluição hídrica.

“São investimentos como esse que vêm para fortalecer o Porto de Suape. Nossa meta é fazer Suape crescer 5% neste ano; gerando mais emprego e renda para os pernambucanos. É compromisso do presidente Lula”, destacou Silvio Costa Filho.

APM Terminals

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e demais autoridades na assinatura de repasse para obras do molhe no Porto de Suape - MIVA FILHO/SECOM

A APM Terminals é uma das líderes globais na operação de terminais portuários, proporcionando soluções eficientes e confiáveis para clientes, países e comunidades, ajudando-os a expandir seus negócios e a otimizar suas cadeias de suprimentos.