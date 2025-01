INPC acumulado 2024: gasolina, alimentação e bebidas pesaram no bolso em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Consumidores podem ter sentido um peso no bolso em relação à gasolina, alimentação e bebidas em 2024. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o Indíce de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado, foi divulgado pelo IBGe nesta sexta-feira (10).

A alimentação, uma das principais categorias de gasto das famílias, teve um aumento significativo, refletindo o impacto das altas consecutivas nos preços de itens básicos como carnes, óleos e café.

Confira a lista:

Gasolina (9,71%)



Plano de saúde (7,87%)



Refeição fora de casa (5,7%)



Leite longa vida (18,83%)



Condomínio (6,25%)



Ensino fundamental (8,86%)



Serviço bancário (8,03%)



Café moído (39,6%)



Carnes (20,84%)



Lanche (7,56%)

O impacto da alimentação no bolso do consumidor

Em dezembro, a alimentação no domicílio apresentou um aumento de 1,17%, o que teve forte impacto no orçamento das famílias.

Dentre os itens que mais subiram, as carnes se destacaram, com uma alta expressiva de 5,26%, especialmente nos cortes de costela (6,15%), alcatra (5,74%) e contrafilé (5,49%).

Além disso, o óleo de soja e o café moído registraram variações de 5,12% e 4,99%, respectivamente.

Por outro lado, alguns itens apresentaram redução de preços. O limão, por exemplo, teve uma queda expressiva de 29,82%, seguido pela batata-inglesa (-18,69%) e o leite em caixa (-2,53%).

Alimentação fora de casa também sofreu reajustes

A alimentação fora do domicílio não ficou imune à inflação. Em dezembro, o grupo registrou uma alta de 1,19%, com destaque para o aumento nos preços das refeições.

As refeições, especialmente, impactaram mais o cálculo do IPCA, contribuindo com 0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,52% registrada no último mês de 2024. Os lanches fora de casa subiram 0,96%, enquanto as refeições aumentaram 1,42%.

Esse aumento no custo de comer fora de casa reflete, além dos preços dos alimentos, o impacto da inflação sobre o custo dos serviços prestados em restaurantes, bares e lanchonetes.

Gasolina e planos de saúde

Além da alimentação, outros itens tiveram um grande impacto no IPCA de 2024. A gasolina foi o item que mais pesou no bolso dos brasileiros, com uma alta de 9,71% durante o ano, resultado das oscilações do dólar e do preço do petróleo, que afetam diretamente o valor do combustível.

O preço do petróleo, que é negociado em dólar, teve forte influência, já que o dólar se manteve acima dos R$ 6 desde o final de novembro.

Outro item que trouxe preocupação foi o reajuste nos planos de saúde, que aumentaram em média 6,91% para os planos individuais e 13,8% para os planos coletivos.

