Aumento de etanol na gasolina para 30%: entenda o que muda para o consumidor

O governo propôs o aumento de etanol na gasolina, prometendo benefícios econômicos e ambientais, mas especialistas alertam para desafios no mercado

O anúncio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 27% para 30% gerou discussões no setor energético. A proposta será levada ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Além de ser um passo importante para a ampliação do uso de combustíveis renováveis, a medida visa trazer benefícios como a redução do preço da gasolina, a diminuição das importações e uma contribuição significativa para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

O aumento na mistura de etanol pode ter efeitos positivos para o produtor de etanol, segundo especialistas. A mudança pode gerar uma demanda adicional de 1,5 bilhão de litros por ano, o que exigiria investimentos de R$ 9 bilhões no setor sucroalcooleiro, resultando na criação de cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos.

Em contrapartida, o Brasil poderia deixar de importar 760 milhões de litros de gasolina anualmente, além de uma possível exportação do combustível, fortalecendo a posição do país no mercado global de energia.

O programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal,entrevistou o presidente do Sindicombustíveis de Pernambuco, Alfredo Pinheiro, sobre o assunto.Para ele, as discussões sobre o aumento da mistura de etanol na gasolina são, muitas vezes, mais fundamentadas em questões políticas do que em análises técnicas e econômicas.

Desafios

Pinheiro destacou que, apesar dos benefícios ambientais e para o produtor de etanol, há questões a serem ponderadas em relação ao desempenho dos carros, especialmente os flex.

“O carro flex não vai ter problema com o aumento dessa adição”, afirmou, ressaltando que a diferença de desempenho entre gasolina com 27% e 30% de etanol seria mínima para os consumidores.

No entanto, ele frisou que, no longo prazo, o consumo de combustível poderia aumentar um pouco, pois o carro pode precisar de mais combustível para rodar a mesma distância.

Importação

Outro ponto levantado por Pinheiro foi a questão da importação de combustíveis e a competitividade do etanol brasileiro no mercado global.

“Nós não somos alto o suficiente no refino, mas temos produtos. O nosso álcool de cana, que é o melhor do mundo, ele vai ser acertado, porque hoje, em 2025, a previsão é que dessa produção total do álcool brasileiro, 35% já vai ser no álcool de milho.", explicou.

“Ia ter uma sobra de produto, principalmente aqui no Nordeste, e pra ele equilibrar esse aumento de produção e atender a demanda do setor sucroalcooleiro, ele aumentou esse percentual. Então a gente tem que ver se em países maiores ninguém quer pagar mais no produto limpo", destacou Pinheiro.

Impacto no bolso do consumidor

Em relação à redução de preços prometida pelo ministro Silveira, Alfredo Pinheiro foi cauteloso. "Falar em preço é uma área meio cinzenta", disse, alertando que a dinâmica do mercado de combustíveis envolve uma série de variáveis, como o preço do petróleo e os impostos.

"O problema não é o posto, o problema é o imposto. 80% do que nós pagamos na nossa gasolina está entre a extração do petróleo, os transportes e os impostos. E 20% para a distribuidora, para o dono de posto e para a transportadora. Em relação ao custo de produção do etanol e a baixa de preço, isso é mercado", repondeu.

Pinheiro também lembrou que a política de preços da Petrobras e o aumento de importações de combustíveis influenciam diretamente o valor final ao consumidor.

Segundo ele, se o mercado tiver uma condição de muita oferta de etanol, consequentemente a gasolina vai diminuir esses 13%. Mas se o mercado internacional tiver muito comprador, tanto do açúcar como do etanol, o etanol subindo, a gasolina também sobe.

"A narrativa que os preços vão baixar não é verdadeira", enfatiza Alfredo Pinheiro.

