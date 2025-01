Autoridades acreditam que não há sobreviventes do acidente aéreo em Washington, nos EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Avião com 64 pessoas e helicóptero caíram no rio Potomac, em Washington, após colidirem nesta quarta-feira; 28 corpos já foram recuperados

Autoridades dizem que as chances de haver sobreviventes no acidente aéreo entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington, na noite desta quarta-feira, 29, são extremamente baixas. No avião havia 64 pessoas, enquanto o helicóptero transportava três tripulantes.

Ambas aeronaves caíram no gelado rio Potomac, nas proximidades de Washington, capital dos Estados Unidos. O Corpo de Bombeiros informou que ao menos 28 corpos já foram retirados das águas.

Especialistas afirmam que as chances de sobrevivência nas águas geladas do Potomac eram mínimas. Na quarta-feira, a temperatura do rio era de apenas 2,2 graus Celsius, e as condições eram extremamente perigosas, com o risco de choque térmico, perda de controle muscular e hipotermia em poucos minutos.

"Neste momento, não acreditamos que haja sobreviventes", declarou o comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, em uma entrevista coletiva no Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

"Agora, estamos em um ponto em que estamos mudando de uma operação de resgate para uma operação de recuperação", acrescentou Donnelly, detalhando que 27 corpos foram recuperados do avião e um do helicóptero.

Uma grande operação de resgate estava em andamento, com mergulhadores atuando nas águas do Potomac, auxiliados por refletores potentes. Donnelly comentou que quase 300 socorristas estavam trabalhando em condições "extremamente difíceis".

"Vamos permanecer no local pelo tempo que for necessário", afirmou a prefeita de Washington, Muriel Bowser.

Patinadores artísticos estavam a bordo

A American Airlines confirmou o acidente com o voo 5342 da American Eagle, que seguia de Wichita, Kansas, para Washington, e estava com 60 passageiros e quatro membros da tripulação a bordo.

O helicóptero envolvido na colisão era um modelo Black Hawk e estava realizando um "voo de treinamento", conforme informado por um porta-voz militar. A identidade dos três militares a bordo não foi divulgada.

O casal russo de patinação artística Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, que ganhou o título mundial de pares de 1994, estava a bordo do avião que caiu em Washington - Pierre VERDY / AFP

Entre os passageiros do avião estavam os patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, além de outras personalidades do mundo da patinação americana.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, lamentou a confirmação da presença de compatriotas no voo, dizendo: "Infelizmente, vemos que os tristes relatos foram confirmados."



Saiba como assistir aos Videocasts do JC