Kaio Maniçoba assumirá Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco

Chegada do parlamentar é a segunda troca da pasta do governo de Raquel Lyra, desde o início da gestão; oficialização acontece nesta segunda (24)

O deputado estadual Kaio Maniçoba (PP) será o novo secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco. A chegada do progressista revela a tentativa da governadora Raquel Lyra (PSD) em fortalecer politicamente seu primeiro escalão do governo. A informação foi dada, inicialmente pelo Blog do Elielson e confirmada pelo Jornal do Commercio.

Em contato com o JC, Maniçoba confirmou sua ida para a pasta e disse que se sente "honrado" com o convite da governadora. "Raquel tem tido muito cuidado na escolha do seu secretariado e você fazer parte de um projeto no qual você acredita pra servir ao seu Estado é ainda mais gratificante. Um secretaria importante e que tem uma capilaridade por todo o Estado”, afirmou.

Desde o ano passado, após a saída do ex-deputado Daniel Coelho (PSD) para disputar a prefeitura do Recife nas eleições municipais, a pasta é comandada por Paulo Nery, sob indicação do líder do PP em Pernambuco, deputado Eduardo da Fonte.

Com a saída de Nery, a governadora troca pela segunda vez, desde o início do mandato, o comando da secretaria, agora com um quadro político.

“O secretário Paulo Nery fez um bom trabalho durante esse tempo que passou, e eu agradeço muito pela importância que ele teve junto ao nosso partido, junto ao governo do Estado, nesse movimento que ele passou como secretário de turismo, mas a gente chega agora também pra fazer a diferença. A gente tem estilo diferentes”, comentou Kaio Maniçoba, já imprimindo seu estilo.

A troca oficial da pasta vai acontecer nesta segunda-feira (24), sem a presença de Raquel, que está no Canadá. Questionado sobre essa rapidez da transmissão, o deputado afirmou que foi uma decisão do governo para dar celeridade no andamentos das ações da Secretaria.

“Já tem projetos importantes que estão batendo na porta, como a Semana Santa, e a gente não podia esperar esse tempo pra poder ter uma celeridade nas ações”, disse o deputado do PP.

Com a saída de Maniçoba da Alepe, quem assume a vaga é a suplente Roberta Arraes (PP). A deputada já havia ingressado na Casa no ano passado, após o afastamento do Pastor Cleiton Collins (PP) por motivos de saúde.

A partir dessa movimentação, Raquel Lyra fortalece seu quadro político visando construir uma base de aliados de olho nas eleições em 2026. O primeiro grande sinal da virada de chave foi a saída do partido tucano, PSDB, para o PSD no início de março, logo após as festividades do carnaval.

