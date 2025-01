Eduardo Carvalho: A importância dos Propósito, Missão, Visão e Valores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O êxito de uma organização é orientado pela clareza e eficácia de sua fundamentação estratégica, estruturada por quatro pilares essenciais: propósito, missão, visão e valores. Estes elementos definem a cultura organizacional, e orientam suas ações e decisões.



O propósito é sua razão de ser, o motivo mais profundo e fundamental pelo qual ela existe além de, simplesmente, gerar lucro. Responde à pergunta essencial "Por que existimos?" e serve como a base sobre a qual todas as estratégias e operações da organização são construídas.

Um propósito claro e bem definido cria um senso de identidade, coesão e inspiração. É um guia que direciona as estratégias, ações e ajuda a alinhar todos os stakeholders em torno de um objetivo comum.



Para a definição de propósito é importante envolver líderes, colaboradores, clientes e outros stakeholders. Isso assegura que tenha uma perspectiva ampla e seja relevante para todos os envolvidos. O processo requer reflexão sobre a história da organização e impacto positivo que tem e o desejado.

Deve ser inspirador, criar uma conexão emocional com os stakeholders e refletir a contribuição única da organização para a sociedade.



Enquanto o propósito define o motivo fundamental da existência da organização, a missão detalha o que ela faz, para quem e como. É uma declaração clara que serve como um guia para as atividades da organização, seus objetivos de curto e médio prazo e decisões estratégicas.

Descreve os serviços ou produtos que oferece, com proposta de valor. Uma missão bem definida é fundamental para o alinhamento dos colaboradores aos mesmos objetivos, comprometendo-os em criar experiências signficativas para os clientes.



Para a definição da missão, identifica-se claramente os principais produtos, serviços e para quem está sendo oferecido: o público alvo.

Descreve-se como a organização entrega seus produtos ou serviços. Deve ser facilmente compreendida por todos os stakeholders. Periodicamente, precisa ser revisada e atualizada para garantir que continue alinhada com o propósito.



Uma organização precisa pensar na sua longevidade e, para isso, é essencial uma declaração aspiracional que descreva onde deseja estar no futuro, a sua visão. Ela responde à pergunta "Para onde estamos indo?" e orienta o planejamento estratégico.

É um guia para o crescimento e a evolução, que ajuda a definir objetivos de longo prazo e a desenvolver estratégias para alcançá-los. Uma visão inspiradora deve ser ambiciosa e desafiadora, estimulando a organização a inovar continuamente.

Sem uma visão clara, a organização pode se perder em meio a prioridades conflitantes e ações descoordenadas.



A elaboração da visão requer que os líderes compreendam profundamente o contexto em que a organização está inserida. Isso inclui analisar o mercado, a concorrência, as tendências do setor e as necessidades dos clientes.

Uma visão bem construída influencia a cultura organizacional, podendo estabelecer uma base sólida para o sucesso sustentável.

Propósito, missão e visão devem ser fundamentados em valores, princípios e crenças que orientam o comportamento e as decisões na organização. Eles representam o modo como ela espera que seus colaboradores se comportem, decidam, interajam entre si e com os stakeholders externos.

São essenciais para criar uma cultura organizacional baseada em respeito, dignidade e colaboração. Valores bem definidos ajudam a construir uma reputação sólida e confiável, sendo crucial para a atração e retenção de talentos e clientes.



Propósito, missão, visão e valores devem estar integrados, alinhados e os stakeholders precisam ser conscientes que, de fato, são praticados. Não adianta exibi-los em quadros, websites e/ou as lideranças dicursarem sobre eles, se a realidade é divergente.

Precisam ser vividos de forma consistente em todos os níveis da organização e na interação com os clientes, fornecedores e demais stakeholders. A prática é essencial para o êxito duradouro de uma organização.



A abordagem exposta pode ser aplicada em organizações públicas, privadas com fins e sem fins de lucro e também cidades e países.



O propósito de uma cidade pode ser o papel que pretende desempenhar para seus habitantes e para o mundo. Isso pode incluir objetivos de longo prazo como promover o bem-estar dos cidadãos, servir como um centro cultural ou econômico, ou preservar a herança histórica.

O propósito de Paris, França, por exemplo, pode ser descrito como "ser um centro global de cultura, arte e romance", refletindo seu papel como um importante destino turístico e centro de influência cultural.



O propósito de um país é geralmente mais abrangente e pode refletir objetivos nacionais mais amplos, como promover o bem-estar dos seus cidadãos, garantir a segurança e a prosperidade, e contribuir para a comunidade internacional.

O propósito dos Estados Unidos pode ser descrito como "promover a liberdade e a democracia, e oferecer oportunidades para a prosperidade individual e coletiva".



É importante que líderes organizacionais, governantes de cidades, estados e países reflitam sobre esses pilares, conceituem, e tornem realidade.

Eduardo Carvalho, Harvard/IPERID fellow

