Murilo Guerra: mapa de tendências; caminhos para o futuro de Pernambuco

*Por Murilo Guerra

A transformação dos negócios começa pelo conhecimento, compreender os movimentos do presente é essencial para construirmos o futuro.

Com esse foco, o Sebrae Pernambuco realizou, em 2024, uma pesquisa com empreendedores, estudantes, trabalhadores, gestores públicos e lideranças de todas as regiões do estado, para identificar tendências emergentes capazes de redirecionar o ambiente de negócios local, gerando oportunidades para as micro e pequenas empresas.

A pesquisa revelou mais de 20 tendências recorrentes nas diferentes regiões, que apontam caminhos promissores para o desenvolvimento de Pernambuco, apresentando grande potencial de expansão.

Tendências que impulsionam o desenvolvimento



Uma das tendências é o turismo de negócios locais. Festivais culturais, mercados e roteiros gastronômicos têm fortalecido o comércio e atraído visitantes interessados em experiências autênticas.

Municípios como Caruaru, com sua icônica Feira da Sulanca, e Goiana, com gastronomia popular como a do restaurante Buraco da Gia, são exemplos de como tradições locais podem fortalecer a identidade cultural e, ao mesmo tempo, gerar renda e desenvolvimento.

O futuro destaca a importância de valorizar a singularidade de cada região e a necessidade de estarmos atentos para temas como turismo sustentável e autenticidade.



Outro aspecto relevante é o letramento digital, habilidade que se tornou indispensável no mundo contemporâneo.

Desde o uso de redes sociais para o varejo até o domínio de ferramentas tecnológicas no mercado de trabalho, estar preparado para o digital é uma necessidade.

Contudo, as diferenças de acesso à tecnologia percebidas entre as regiões do estado reforçam a urgência de políticas públicas que promovam a inclusão digital.



A chamada conexão prateada, que reflete o crescente uso de tecnologias por pessoas com mais de 60 anos, também merece atenção.

Com maior longevidade e interesse por produtos e serviços digitais, esse público vem demonstrando um enorme potencial, como consumidores e empreendedores.

Negócios que se adaptam às necessidades desse grupo, oferecendo cursos de alfabetização digital e dispositivos tecnológicos simplificados com recursos de acessibilidade, por exemplo, podem explorar um mercado em ascensão.

O futuro dos negócios pernambucanos



Por sua vez, a tendência da educação empregadora está transformando a relação entre qualificação e mercado de trabalho.

Programas de capacitação que integram teoria e prática, com foco na empregabilidade imediata, têm ganhado destaque.

O futuro do setor em Pernambuco aponta para a construção de um ambiente mais dinâmico, em que empresas participem da formulação de metodologias de ensino, sem negligenciar o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas nos estudantes.



Por fim, o multifacetamento profissional tornou-se uma característica marcante dos tempos de agora. É cada vez mais comum que um mesmo profissional combine habilidades e atue em áreas distintas para diversificar sua renda e alcançar maior estabilidade.

Essa adaptabilidade também deve ser explorada pelos pequenos negócios, que podem criar ambientes colaborativos e desenvolver ferramentas, como assistentes virtuais, para ajudar esses trabalhadores a gerenciar suas carreiras com mais eficiência.

Desafios

Essas são apenas algumas das tendências que ajudam a desenhar como será o Pernambuco do amanhã.

Além delas, também conseguimos mapear tendências específicas de cada região do estado, que podem direcionar ações mais alinhadas às características e necessidades locais, respeitando as particularidades de cada território.

O estudo completo está disponível no site oficial do Sebrae Pernambuco.



Os desafios são significativos, mas o povo pernambucano, com sua forte ligação à cultura e identidade, exibe grande capacidade de contribuir para a construção do futuro do nosso estado.

No Sebrae/PE, essas tendências já estão norteando nossa atuação junto aos pequenos negócios, com o objetivo de oferecer suporte estratégico para que eles consigam, efetivamente, converter essas possibilidades em resultados concretos.

Aqui, o futuro já começou.



Murilo Guerra é superintendente do Sebrae/PE