Voz do Leitor, 14/9: A desoneração da folha e suas implicações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leitores do Jornal do Commercio enviam reclamações, sugestões e reflexões sobre o dia a dia da cidade, do Estado, do País e do mundo

A desoneração da folha de pagamentos, enquanto medida fundamental para a geração de empregos e o estímulo ao dinamismo econômico, deve ser compreendida em seu contexto limitado. Sua implementação, se bem-sucedida em aliviar encargos e fomentar contratações, não é capaz, por si só, de corrigir as intrincadas distorções do sistema tributário. A complexidade e as incoerências do sistema tributário exigem reformas estruturais que complementem a desoneração, assegurando um ambiente fiscal mais equilibrado e eficiente. Assim, é imperativo que a desoneração seja parte de uma estratégia mais ampla e integradora para promover a equidade e a eficácia tributária.

Luciano de Oliveira e Silva

Descaso da população com área de uso coletivo

Recentemente a Prefeitura da Cidade do Recife, entregou a população o novo pátio da feira livre do bairro de Casa Amarela. Um espaço amplo, totalmente revitalizado, completamente coberto, iluminação adequada, boxes em cerâmica, fiteiros, quiosques para venda de côco verde, floriculturas e praça de alimentação. Tudo muito bom, perfeito, organizado. Lamentavelmente esse corredor da foto, ficou fora da área que é cercada e que fecham-se os portões todas as noites, ao final do expediente. Diante desse fato, no período noturno, a referida área vira sanitário público e ponto para consumo de drogas por parte dos viciados que frequentam o local. Essa situação está causando desconforto e insatisfação dos comerciantes dos boxes que amanhecem com suas calçadas lavadas com urina e outros dejetos deixados pelos frequentadores noturnos do local. Deixo aqui, em meu nome e em nome dos comerciantes atingidos e prejudicados pela prática desrespeitosa, por parte dessas pessoas mal educadas que não respeitam o próximo, o nosso apelo as autoridades competentes para que procurem alternativas visando solucionar esse desagradável problema.

Pedro Cabral

Poste danificado

Poste fica na esquina da Visconde de Albuquerque com a José Ozório, na Madalena - Marco Wanderley/Voz do Leitor

Vejam o estado em que esse poste está. Ele fica na esquina da Visconde de Albuquerque com a José Ozório, na Madalena. Isso foi provocado, há meses, pela colisão entre um caminhão e um carro de aplicativo, inclusive provocando a morte de 2 pessoas. Passados esses meses, a Neoenergia simplesmente não trocou o dito poste e ele tem um alto risco de cair, podendo atingir gravemente pessoas e veículos que por ali passam. Observação: quando do acidente a Neoenergia esteve no local , desligou a energia e inexplicavelmente não trocou o poste.

Marco Wanderley

Fiscalização de obras

Asfalto de baixa qualidade, que já começa a esfarelar, na Rua Barão de Souza Leão - Wilson Vieira/Voz do Leitor

A própria Emlurb se mostra incompetente para acompanhar a qualidade dos materiais empregados pelas empresas contratadas nas obras no município. Que, por sinal, são várias em execução. Poderia citar, entre elas, um recapeamento mal feito com material de baixa qualidade, que já começa a esfarelar, na Rua Barão de Souza Leão, em frente ao Colégio Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem.

Wilson Vieira