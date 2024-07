MPT em Pernambuco instaura procedimento para apurar desabamento de construção de novo Centro de Convenções do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco determinou a instauração de procedimento para apurar desabamento de parte da estrutura do novo Centro de Convenções em construção, o Recife Expo Center, no Cais Santa Rita, no bairro de São José, ocorrido na tarde desta terça-feira (9).

De acordo com o órgão, "serão apurados os fatores que concorreram para o acidente, bem como as responsabilidades acerca do acidente". Seis trabalhadores foram vitimados e três deles precisaram ser internados em unidades de saúde.



Entre os feridos com maior gravidade, há um idoso de 70 anos. Ainda segundo o MPT-PE, a apuração inicial é de que pouco antes do acidente, já havia ocorrido a queda de um trabalhador em um fosso da obra do novo Centro de Convenções do Recife e que "promoverá as diligências necessárias para apurar as circunstâncias dos fatos noticiados, além de articular atuação preventiva".

Denúncias semelhantes podem ser feitas ao órgão ministerial, de imediato, por meio do serviço de denúncias, no site do MPT em Pernambuco ou do aplicativo MPT Pardal, disponível tanto para Android quanto para iOS. O registro pode ser realizado de modo anônimo, mas é importante disponibilizar o máximo de informações possível sobre o ocorrido para a devida apuração.

Posicionamento da construtora

Após o acidente, a Tecla Construtora informou que o incidente no Centro de Convenções do Recife foi provocado por "um andaime que cedeu durante o trabalho de concretagem de um detalhe na fachada, que não tem ligação com a estrutura do prédio".

A empresa responsável pela construção do Recife Expo Center garantiu que "obra está devidamente licenciada e que o incidente não implicará em atraso em seu cronograma".

O acidente

Uma estrutura de andaimes e de escoras de concreto desabou no local onde está sendo construído o Recife Expo Center (REC), um novo centro de convenções no Recife, na manhã desta terça-feira (9). Seis trabalhadores estavam presentes no momento em que a estrutura caiu e segundo a construtora responsável, tiveram ferimentos leves. Um deles ficou pendurado, mas foi resgatado.

O desabamento ocorreu no trecho de acesso ao Terminal Cais Santa Rita, no bairro de São José. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Pesada de Pernambuco (Marreta), Dulcilene Morais, compareceu ao local e afirmou que dois acidentes aconteceram com os trabalhadores nesta manhã: um com o desabamento do andaime e outro em que um trabalhador caiu de cerca de um metro e meio em um poço de água pluvial. Ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração. De acordo com a equipe do SAMU, ele não corre risco de vida.

O Recife Expo Center (REC) está localizado na Avenida Alfredo Lisboa, onde funcionavam os antigos Armazéns 16 e 17. O empreendimento do consórcio Porto Novo Recife utiliza parte da estrutura de antigos armazéns, com adaptações, e tem o objetivo de movimentar os setores de turismo de negócios e eventos.