Com histórico de inundações, Jaboatão recebe quase R$ 70 milhões para requalificar canais e evitar enchentes

Inundações, transtornos e riscos à vida são eventos que fazem parte de um ciclo histórico em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A falta de intervenções efetivas para contenção de enchentes, que se arrasta por décadas, parece estar perto do fim em algumas áreas do município. As regiões das bacias do Baixo Rio Jaboatão e da Lagoa Olho d’Água vão receber obras de requalificação de canais, após aprovação de projetos de R$ 73,3 milhões.

Os recursos foram garantidos pelo Governo Federal, a partir do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pela Prefeitura do Jaboatão. Serão beneficiados os canais Muriçoca, Integração Muribeca, Curado I, Riacho da Prata, Mariana e Três Carneiros, todos afluentes do Rio Jaboatão. Do valor total, R$ 69,8 milhões serão do Governo Federal e 3,5 milhões, do município.

“A requalificação desses (e outros) canais é fundamental para vencermos esse desafio, por isso estávamos na torcida pela aprovação dos projetos, que preveem o desassoreamento, revestimento e requalificação da urbanização do entorno dos canais, permitindo o fluxo adequado das águas e evitando alagamentos nas comunidades dos bairros de Muribeca, Prazeres e Curado I”, destacou o secretário-executivo de Saneamento e Elaboração de Projetos, Alex da Silva Ramos.

Em nota, a Prefeitura de Jaboatão informou que a iniciativa se junta a outras ações preventivas para evitar alagamentos no município, como a educação ambiental, a limpeza dos seus 75 canais e 30 quilômetros de canaletas e serviços de microdrenagem.

A gestão também afirma que tem se articulado com o Governo do Estado para a retomada da barragem do Engenho Pereira, paralisada em 2014, que é indispensável para reter inundações no Rio Jaboatão.

Urgência de planejamento urbano

Jaboatão dos Guararapes é a 4ª cidade do Brasil com mais pessoas vivendo em áreas de risco. A informação foi levantada pela Casa Civil e pelo Ministério das Cidades e indica que 29,2% dos habitantes do município, mais de 188 mil pessoas, moram em locais suscetíveis ao risco de enchentes, deslizamentos e enxurradas.

A urgência de projetos de planejamento urbano ficou ainda mais evidente com a tragédia das chuvas em Pernambuco em 2022. Jaboatão foi a cidade mais afetada do estado, com 64 mortes provocadas por deslizamentos de barreira e alagamentos.