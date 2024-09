Missa em memória a vítimas de desabamento é celebrada na Praça do Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Milhares de fiéis se uniram em procissão, no fim da tarde deste sábado (31), em luto pela tragédia ocorrida no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Na sexta-feira (30), o teto da igreja desabou por cima de cerca de 70 pessoas que aguardavam receber cestas básicas. Duas pessoas morreram no local e 28 ficaram feridas.

Em oração, os fiéis seguiram em procissão pelas ladeiras e escadarias do Morro da Conceição até a estrutura provisória montada para a missa em memória das vítimas da tragédia.

A celebração, marcada por emoção, foi iniciada às 18h na Praça do Morro da Conceição, que fica ao lado da igreja cujo teto desabou.

A missa foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e mobilizou centenas de fiéis, que se emocionaram com o simbolismo da celebração, um dia após a tragédia. Também celebraram o ato litúrgico o reitor do Santuário, padre Emerson Borges, o vigário Episcopal do Vicariato Beberibe, padre Paulo Dutra e o vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor Luciano Brito.

Missa é celebrada por dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife - Hélia Scheppa/PCR Imagem

O espaço para as atividades da igreja fica situado na quadra esportiva da praça, próxima ao santuário e foi coberto com toldo. A estrutura permitirá a realização de missas e celebrações no local.

Neste domingo (1º), serão realizadas duas missas no local: às 7h, com dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife; e às 9h, com Padre João Paulo, superior Provincial da Província de Brasília.

O pavilhão tem estrutura removível para comportar 600 pessoas na área interna, além da capacidade no entorno, com palco, sonorização, iluminação, gerador e cadeiras. "O pavilhão ficará montado pelos próximos dias, para que a igreja possa continuar realizando suas atividades", explica o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), Marcelo Canuto.

Equipes de psicólogos da rede municipal de saúde já iniciaram a busca ativa das vítimas que receberam alta. A gestão municipal decretou luto oficial por três dias em homenagem às vítimas do acontecimento.

"Estamos de prontidão e trabalhando ininterruptamente com as equipes da Prefeitura do Recife para oferecer acolhimento às vítimas da tragédia do Santuário de Nossa Senhora da Conceição e também suas famílias", diz o prefeito do Recife, João Campos, pouco antes do início da missa neste sábado (31).

"Atuamos para apoiar a igreja na estruturação provisória de um local para a realização de suas missas, a fim de garantir que o espaço possa continuar a ser utilizando pelos fiéis de Nossa Senhora", acrescenta.

A governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos assistiram à missa - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Remoção dos entulhos

A Prefeitura do Recife dá andamento ao trabalho de remoção dos entulhos e materiais que desabaram na sexta-feira (30). Esse processo deve durar pelos próximos 30 dias.

Já foi dado início à retirada das placas solares, à remoção das portas e à conclusão do acesso das máquinas pesadas e equipamentos.

"No domingo (1º), deveremos iniciar o escoramento da área situada embaixo do coreto, para minimizar os riscos. Se possível, começaremos também o corte dos materiais que desabaram", aponta o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares. O serviço está sendo executado por uma empresa especializada contratada pela prefeitura.

Sobreviventes

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulgado às 18h deste sábado (31) informa que, das 25 pessoas atendidas nas unidades da rede estadual de saúde após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, 18 já receberam alta. Além delas, duas assinaram termos para que a alta fosse autorizada e cinco permanecem nos hospitais Getúlio Vargas, Santo Amaro e Memorial Jaboatão.

Dois pacientes em atendimento no Hospital Getúlio Vargas, duas mulheres de 80 anos e 43 anos, foram avaliados pela equipe multidisciplinar da unidade e seguem em observação ambulatorial para tratamento de fraturas.

A paciente internada no Hospital Memorial Jaboatão, uma mulher de 49 anos, encontra-se consciente e estável. Ela será submetida a uma cirurgia no tornozelo nos próximos dias.

Já os pacientes do Hospital Santo Amaro, duas mulheres de 51 e 66 anos, ambas apresentam fraturas e tem programação cirúrgica para a próxima segunda-feira (2), segundo a SES-PE.

Atendimento na unidade de saúde do Morro da Conceição

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) informa que, até o momento, a Unidade de Saúde da Família (USF) José Bonifácio dos Santos, situada ao lado do santuário, prestou 51 tendimentos para 20 pessoas, entre vítimas, familiares e pessoas do entorno.

Vítimas de desabamento do teto da igreja do Morro da Conceição são sepultadas

Os corpos de Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos, vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, foram sepultados no Cemitério de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na tarde deste sábado (31).

Durante o enterro, que aconteceu em clima de comoção, estiveram presentes os padres do Santuário do Morro da Conceição - entre eles, o reitor Emerson Borges.

Acompanhamento psicológico

Desde a sexta-feira (30), a Secretaria de Saúde do Recife iniciou a busca ativa das vítimas que receberam alta das unidades médicas para começar os acompanhamentos psicológicos na rede municipal.

Os profissionais estão de plantão na Unidade de Saúde da Família (USF) José Bonifácio dos Santos, ao lado do Santuário do Morro da Conceição, para acolher as pessoas e iniciar os acompanhamentos. Dos feridos, cinco já foram acolhidos pela equipe e iniciados os acompanhamentos.

O desabamento deixou, ao todo, 28 pessoas feridas e levou duas pessoas a óbito. O Samu Recife socorreu 20 vítimas e as encaminhou para unidades de urgência, enquanto o Corpo de Bombeiros removeu quatro pessoas.

Outras pessoas procuraram os serviços espontaneamente. Desse total, 23 já receberam alta e cinco permanecem hospitalizados, sem gravidade.

Doação de cestas básicas

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas do Recife, realizará a entrega de 100 cestas básicas ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição na próxima segunda-feira (2).

O objetivo é complementar o estoque da igreja para que as famílias atingidas pela tragédia da última sexta (30) não tenham ainda mais problemas no âmbito da segurança alimentar.

A equipe da secretaria permanece no local para atendimento das famílias.