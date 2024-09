Tragédia no Morro da Conceição: missa de sétimo dia das vítimas acontece nesta quinta (5)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A queda do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na última sexta-feira (5), deixou, pelo menos, dois mortos e 25 feridos.

TRAGÉDIA NO MORRO

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição confirmou a realização, nesta quinta (5), da Missa de Sétimo Dia em memória das vítimas da tragédia ocorrida na última sexta-feira (30).

A missa, que é hoje, terá início às 19h30 e vai ser realizada na quadra de esportes da praça do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, onde foi montada uma estrutura especialmente para o evento.

A queda do teto do santuário deixou, pelo menos, dois mortos e 25 feridos na ocasião. As duas vítimas fatais eram Maria da Conceição Franca Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos.

Sobre a missa

A celebração será presidida pelo bispo emérito da Arquidiocese de Vitória da Conquista (BA), dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, membro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), que virá ao Recife especialmente para o evento.

Além dele, participarão o reitor do Santuário do Morro da Conceição, padre Emerson Borges, e demais missionários redentoristas que atuam na comunidade. Outros sacerdotes da Arquidiocese de Olinda e Recife também confirmaram presença e irão concelebrar a missa.

Missa de Sétimo Dia pelas vitimas da tragédia ao vivo no Youtube



Acesso ao Santuário está restrito

Imagem aérea de momento após o desabamento no Santuário do Morro da Conceição, no Recife - JUNIOR SOUZA/SJCC

Segundo a paróquia, a Defesa Civil do Recife restringiu o acesso ao Santuário do Morro da Conceição.

O acesso está permitido apenas à área próxima à estátua da Imaculada Conceição, nos horários de 6h às 8h e 18h às 21h, enquanto ocorrem os trabalhos de remoção no local.