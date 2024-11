"Quer mamata? Vá fazer enfermagem": Coren-PE apura suposto desrespeito em aula na UPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Circulou nesta quarta (6) e quinta-feira (7), registro de frase exibida em sala de aula, em um slide, que depreciava o curso de enfermagem, em tom de piada.

A expressão, que afirmava “Educação Física não é pros fracos. Quer mamata? Vá fazer enfermagem, meu jovem”, foi compartilhada nas redes sociais.

Segundo o Conselho Regional de Medicina (Coren-PE), que tomou conhecimento do registro, o fato teria ocorrido durante uma aula do curso de Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE).

O Conselho emitiu uma nota de repúdio e anunciou o início de uma apuração, com a Procuradoria Jurídica e o Núcleo de Ética e Disciplina já mobilizados para identificar os responsáveis e adotar as medidas cabíveis.

Investigação

Em resposta ao ocorrido, o Coren-PE expressou descontentamento com o teor da mensagem e reforçou que a enfermagem desempenha um papel essencial na saúde pública, ao lado de outras profissões de assistência.

Em nota, o Conselho destacou que a enfermagem é amparada por regulamentações federais e que episódios como o ocorrido "contribuem para uma visão equivocada e desrespeitosa sobre a profissão."

O Coren-PE informou que está em contato com a reitoria da UPE e com o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, que demonstraram apoio na apuração dos fatos.

De acordo com o Conselho, os responsáveis serão identificados, e as providências necessárias serão tomadas.

Confira nota do COREN-PE na íntegra:

"A Enfermagem é uma profissão exercida por milhões de brasileiras e brasileiros e compõe o escopo da estrutura multidisciplinar de assistência em saúde, ao lado de colegas médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e outros, tendo sua atuação técnica e científica amplamente legitimada pelo arcabouço regulatório deste país. Nossa prática profissional é fundamentada no irrestrito respeito à pessoa humana, na assistência e nas relações.

Isto posto, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) autarquia fiscalizadora do exercício profissional, instituída pela Lei Federal n. 5.905/73, vem a público reforçar a importância do respeito mútuo entre todos os profissionais da saúde, e destacar que nos compete prezar pelo bom conceito da nossa profissão.

Neste bojo, reiterar, em especial, a importância de todos os (as) técnicos (as) e auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros (as) e parteiras em qualquer cenário de atuação: assistência, pesquisa e docência. Apresentamos, portanto, nosso absoluto repúdio ao episódio infeliz e desrespeitoso, propagado através de postagem amplamente divulgada nas redes sociais, na qual se verifica, durante uma aula, na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (ESEF-UPE), a apresentação de uma citação que consta uma comparação entre a formação dos profissionais de Enfermagem e dos profissionais de Educação Física, formalizando uma tentativa infeliz de diminuir e inferiorizar nossa profissão, trazendo descrédito e menosprezo a todos aqueles que escolhem a Enfermagem como ofício. Da qual, toda a sociedade depende para garantia ampla de saúde.

Na contramão do ocorrido, entendemos que o fato não representa os profissionais de Educação Física, os quais respeitamos profundamente e reconhecemos a importância de suas atividades para salvaguardar a vida das pessoas e no fortalecimento da saúde do nosso povo.

A publicação e o evento que a gerou estão sendo apurados pelo Núcleo de Ética e Disciplina e pela Procuradoria Jurídica deste Conselho. Os responsáveis serão identificados e as medidas jurídicas, éticas e administrativas serão adotadas. Não haverá impunidade

O Coren-PE entrou em contato com a reitoria da Universidade de Pernambuco bem como o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, cujos representantes demonstraram solidariedade e disponibilidade para a investigação dos fatos e punição dos envolvidos."

Confira nota da UPE

A Universidade de Pernambuco (UPE) afirmou que não "compactua" com comportamentos que violem o respeito e que vai adotar os procedimentos cabíveis.

Nota de Repúdio

"A Universidade de Pernambuco (UPE) repugna veementemente qualquer tipo de provocação ou atitude desrespeitosa em seu ambiente acadêmico. A instituição não compactua com comportamentos que violem o respeito, a integridade e a convivência pacífica em sua comunidade"

"A UPE adotará todos os procedimentos administrativos cabíveis em relação ao ocorrido na Escola Superior de Educação Física, no dia 06 de novembro de 2024, com ações éticas e disciplinares. A universidade reitera o seu compromisso com um espaço de educação plural e presta solidariedade a todos os estudantes, docentes e profissionais da enfermagem, área de conhecimento fundamental para a saúde do nosso Estado e do país".