Alceu Valença, Hamilton de Holanda e Antonio Nóbrega abrem o ciclo natalino do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Artistas se apresentaram na Caixa Cultural e no Parque Dona Lindu, respectivamente, levando ao público música, emoção e a magia do Natal

Dois eventos realizados na noite deste domingo (1º) abriram o calendário de eventos natalinos de 2024 no Recife. A Caixa Cultural recebeu os músicos Alceu Valença, Hamilton de Holanda e o coral Caixa de Natal para uma cantata natalina que lotou os arredores do Marco Zero, na região central da cidade. Já no Parque Dona Lindu, na zona Sul, o multiartista Antônio Nóbrega foi responsável pela abertura oficial dos festejos de Natal da capital.

As crianças e jovens do Coral Caixa de Natal iniciaram os festejos no começo da noite, com a realização da 10ª edição da cantata, que é patrimônio cultural imaterial do Recife. Neste ano, nove coralistas adultos que fizeram parte das primeiras edições do espetáculo reforçaram o coral.

O grupo apresentou músicas natalinas para milhares de pessoas direto das janelas da Caixa Cultural, que recebeu iluminação cênica especial para o evento. Para garantir a segurança dos artistas, todos usavam coletes fixados a uma estrutura localizada na parte interna do prédio.

Caixa de Natal, na Caixa Cultural, no Recife Antigo - Renato Ramos/JC Imagem

O ponto alto da noite aconteceu quando o cantor e compositor Alceu Valença e o instrumentista Hamilton de Holanda se juntaram ao grupo cantando e tocando clássicos da música brasileira. O encerramento foi na voz de Alceu, com "Anunciação".

Antes do final, uma jovem integrante do coral agradeceu aos regentes e professores responsáveis pelos ensaios do grupo, Gilvan Lucas, Bruna Renata e Gleice Vieira. "Eles se dedicaram todos os dias para nos preparar e conduzir esse lindo show", disse a artista.

O Caixa de Natal é resultado de uma jornada de 10 meses de trabalho de dezenas de profissionais envolvidos na pesquisa de repertório, composição de arranjos, ensaios musicais, coreografias, elaboração do figurino, divulgação e apresentação.

Ampliando a acessibilidade, a produção do evento disponibilizou 1 mil assentos preferenciais, além de delimitar espaços que serão reservados para cadeirantes e outros para pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou outras síndromes.

Hamilton de Holanda se apresenta no Caixa de Natal, na Caixa Cultural, no Recife Antigo - Renato Ramos/JC Imagem

Mais música na zona Sul



No Parque Dona Lindu, na beira-mar de Boa Viagem, na zona Sul da capital, o multiartista Antonio Nóbrega abriu o Natal do Recife com um concerto gratuito, realizado ao lado da Orquestra Sinfônica do Recife, sob regência do mastro Lanfranco Marcelletti Jr.

A área externa do parque ficou lotada para assistir à apresentação, que teve um repertório composto majoritariamente pela obra de Nóbrega. No espetáculo, o artista cantou e tocou diferentes instrumentos, incluindo sua inconfundível rabeca.

Houve, ainda, espaço para clássicos de outros autores, como "Serenata Suburbana", de Capiba, e "Trenzinho Caipira", de Villa-Lobos.

Antonio Nóbrega expressou seu prazer em participar do evento. “São duas alegrias: me apresentar em minha cidade e tocar com a Orquestra Sinfônica do Recife, com quem já toquei algumas vezes no início da minha carreira. Apresentar-me com essa orquestra no ambiente público é algo muito especial”, destacou o artista.

O espetáculo contou ainda com a participação do bandolinista Marcos Cézar, que se juntou a Nóbrega para interpretar a música do "Primeiro Movimento do Concerto Ré Menor", de Bach.