Feira têxtil de Pernambuco começa nesta sexta-feira (20) com entrada gratuita

Entre os dias 20 e 22 de dezembro, Olinda receberá a 1ª Feira Mulheres que Tecem Pernambuco - Fios que Conectam e Transformam, uma celebração do artesanato têxtil e do protagonismo feminino.

O evento, realizado no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, tem como objetivo valorizar o trabalho de mais de 45 artesãs e artistas têxteis do Estado, unindo tradição e inovação em seus produtos.

Mulheres protagonistas do artesanato têxtil em Pernambuco

Participam da feira artesãs de cidades como Recife, Olinda, Passira, Goiana, Tacaratu e Ibimirim, entre outras, que trazem um pouco da tradição e da inovação de suas práticas.

A edição deste ano homenageia Dona Albanita Lima de Oliveira, conhecida por seus bordados manuais de estandartes para blocos e agremiações carnavalescas.

Esse reconhecimento simboliza a importância do trabalho dessas mulheres para a cultura de Pernambuco, uma vez que elas são responsáveis por manter vivas técnicas artesanais que atravessam gerações.

Programação inclui oficinas e debates sobre o cenário têxtil

O evento é oportunidade para compras de final de ano, além de facilitar acesso ao conhecimento sobre o mercado têxtil em Pernambuco. - Laís Domingues

A programação da feira, além da venda de peças artesanais, inclui rodas de conversa e oficinas que discutem temas relevantes para o universo do artesanato.

Entre as oficinas, o público poderá aprender técnicas de bordado, crochê, tapeçaria e renda renascença, com as próprias artesãs atuando como oficineiras.

A feira também marca o lançamento da terceira edição da pesquisa Mulheres que Tecem Pernambuco, que mapeia iniciativas de mulheres no estado e documenta suas práticas e histórias.

“É uma oportunidade para refletirmos sobre o fazer artesanal e sobre como a criatividade e o trabalho manual são ferramentas de transformação social e econômica”, comenta Rose Lima, produtora executiva da pesquisa e da feira.

A realização do evento é da Linhas de Fuga e Experimento Produções, com o apoio do Governo do Estado de Pernambuco, através do edital Funcultura Geral.

Para mais informações sobre a programação, horários e detalhes, o site oficial do evento deve ser acessado.

